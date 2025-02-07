毫不手軟！川普擬裁USAID逾萬人 衛生部數千人剉咧等

反對川普裁撤USAID的現任和前任員工，5日在華府示威。（法新社）

2025/02/07 20:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《路透》6日引述四名知情人士指出，上任後積極縮減聯邦支出的美國總統川普，計畫將在海外從事人道救援與發展援助計畫的「美國國際開發總署」（USAID）員工人數，從目前逾1萬人減至294人，其中亞洲辦事處僅保留8名員工。《華爾街日報》同日也引述消息披露，白宮正在草擬行政命令，準備裁撤衛生與公共服務部數千名員工。

川普任命企業家盟友馬斯克主掌體制外的「政府效率部」（DOGE），宗旨是大幅削減聯邦開支，國際開發總署為頭號目標。根據美國國會研究處（CRS）數據，該署在全球僱用1萬1千多名員工，其中三分之二在美國境外，2023財政年度的預算高達428億美元（約1.4兆台幣）。在川普指示下，該署將只有不到300人能保住工作，主要是從事衛生和人道救援者。自7日起，全球所有直接雇用人員將進入「行政休假」，有人更已收到解雇通知。

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據了解，USAID非洲辦事處僅保留12名員工，亞洲及拉丁美洲和加勒比地區辦事處各留8人，中東辦事處則有21人。與此同時，《紐約時報》引述USAID三名員工指出，USAID負責管理的約800個獎項和合約也將被取消。

曾擔任USAID署長逾6年的美國布朗大學華森國際研究中心資深研究員艾伍德（J. Brian Atwood）直呼「這太離譜」，警告這場大規模裁員將讓曾拯救全球數千萬人性命的USAID徹底瓦解，「很多人可能活不下來」。美國政府雇員聯合會和美國外交協會則在華盛頓哥倫比亞特區聯邦法院，向川普、出任代理署長的國務卿魯比歐、財政部長班森特及國務院和財政部等提訟，尋求法院頒令阻止川普這項造成全球人道危機的「違憲及非法行動」，停止解雇員工、強制休假及解散USAID。

儘管川普有意將USAID併入國務院，但因USAID是由國會立法成立、運作及提供資金，也須在國會同意下始可裁撤或合併。

另一方面，「華爾街日報」6日披露，白宮正在擬定一項行政命令，準備解雇數千名衛生與公共服務部員工，食品藥物管理局（FDA）、疾病管制暨預防中心（CDC）都將裁減一定比例員工。若白宮決定實施，最快下週就會頒布。該部員工數逾八萬人，除了FDA和CDC外，國家衛生研究院（NIH）、聯邦醫療保險和聯邦醫療補助計畫服務中心等皆是下屬機構，從事批准新藥、追蹤禽流感疫情和研究癌症等不同工作。

據了解，該部官員已被通知準備一份必須保留的重要職位試用員工名單，以及不具備重要職務的名單。由於試用期員工服務期限不超過1年，即使是「特殊服務」也不超過兩年，比其他員工更易解雇。

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