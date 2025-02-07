最古老現代鳥活在暴龍趴趴走時代 6900萬年前水鳥驗明正身

「維加鳥」在南極淺水水域潛入水中獵食模擬圖。（路透）

2025/02/07 21:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕根據5日發表的一份研究報告，科學家靠著一具幾乎完整的顱骨化石，證實一種恐龍時代末期，生活在相當於現今南極地區的水鳥，是目前所知所有現代鳥血統中，最古老的成員。

《美國有線電視新聞網（CNN）》和《路透》5日、6日報導，這種遠古水鳥的化石在南極維加島發現，命名為「維加鳥（Vegavis iaai）」，生活在大約6900萬年前，也就是白堊紀末期，隕石撞上地球引發恐龍滅絕之前300萬年左右，那時期暴龍還在地球上活躍。

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雖然早在20年前考古學家就首度描述這種鳥類，但是當時並無足夠的顱骨遺骸能確定它在鳥類演化史的位置，加州太平洋大學生物學助理教授托雷斯（Chris Torres）等人5日在《自然（Nature）》期刊發表的研究，根據2011年發現的一具接近完整顱骨化石揭露的兩個關鍵特徵：上喙骨結構和腦部形狀，確認維加鳥在解剖學上屬於現代鳥。

頭骨是判斷現代鳥類最具代表性特徵的部位，包括無齒的喙以及上喙中顯著增大的前上頜骨，此外，報告資深作者、俄亥俄大學演化生物學家歐康納（Patrick O'Connor）說，電腦斷層掃描化石，重建出3維度模型所揭露的腦部形狀，也具備現代鳥特徵，這些都使維加鳥屬於現代鳥，是「我們今日所見由1萬1000種鳥類所構成的這整個群體的最早成員」。

維加鳥體型大小類似現今的綠頭鴨，但是喙形非如鴨呈扁平狀，而是類似潛鳥的矛狀；骨骼結構顯示，牠們演化出潛水逐食能力。托雷斯指出，之前的研究已發現，維加鳥與現代潛鳥和鸊鷉體型非常相似，功能也非常相似，腿部後移的結構，正是為了適應游泳及以腳驅動潛水而演化。

南極在6900萬年前並非如今日所見覆滿冰雪、與世隔絕，而是氣候溫和、林木蓊鬱。歐康納說，「幾乎可肯定，維加鳥以生活在南極半島附近淺水環境中的魚類和小型無脊椎動物為主食，飲食習性與現代潛鳥、鸊鷉、甚至企鵝相似，但是還無法確定牠究竟能潛多深、多久」；其所存在的環境也有如蛇頸龍（plesiosaur）、滄龍（mosasaur）以及大型菊石共存。

鳥類是在侏儸紀時期從小型有羽恐龍演化而來，1億5000萬年前的始祖鳥被認為是介於爬蟲類和鳥類的過渡物種，並不屬於現代鳥類。目前已發現的大多數現代鳥類化石都屬於恐龍滅絕之後的年代，因此許多科學家推測，現代鳥是在恐龍滅絕後才演化出來。而維加鳥是目前所知兩種生存在恐龍時代的現代鳥類之一，另一種是阿斯忒里亞鳥（Asteriornis maastrichtensis），比維加鳥晚了約200萬年。

研究人員推測，第一批具有現代鳥解剖特徵的鳥類，可能比維加鳥早數百萬年就已出現。托雷斯說，「下次你去湖邊看到鴨子在水中悠游呱呱叫，記得，牠們的祖先可追溯到暴龍的年代」。

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