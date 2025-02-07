密集恐懼慎入！蛇年上百條蛇出來 躲民宅生出「一整群」

澳洲男子自家後院抓到102條有毒的紅腹黑蛇。（美聯社）

2025/02/07 20:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲雪梨有個男子在自家院子發現躲了超過100條毒蛇，他形容當時感覺渾身「顫慄」，這起案例也創下當地居家蛇類移除數量最多紀錄。

《美聯社》、《法新社》7日報導，男子史丹（David Stein）上週在自家後院發現的毒蛇，是澳洲東部常見的赤腹伊澳蛇（又稱紅腹黑蛇，red-bellied black snake）。他說，先看到大約6隻蛇鑽進後院的堆肥堆，趕緊聯絡雪梨爬蟲類移除服務公司（Reptile Relocation Sydney）請求協助。

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該公司負責人克雷瓦羅（Cory Kerewaro）說，原本預期要處理「頂多4或5隻」成年蛇，但是蛇類捕捉專家庫柏（Dylan Cooper）與屋主一起清理堆肥堆，赫然發現那裡幾乎已成大蛇窩，甚至拉出「一整群」蛇寶寶。史丹7日受訪說，「光是看到那一群蛇的數量，就讓你感到不寒而慄。」

克雷瓦羅說，總共抓了102條成年懷孕和新生的紅腹黑蛇，包括在抓蛇過程中，兩條被捕獲的成年母蛇在抓蛇袋中生下的29條小蛇。他說，之前單次最多紀錄是30條無毒的地氈蟒，這次抓的毒蛇數量史無前例。

澳洲野生動物專家艾佩爾（Scott Eipper）認為，紅腹黑蛇群聚產子可能是出於安全考量，或者棲息地不足，雪梨近期異常炎熱的天氣，也可能是其中一個原因，但是一次發現上百隻是「極為罕見」的個案。專家提醒史丹，明年這個時候蛇群可能會重返舊地產子。

澳洲男子自家後院抓到的大批毒蛇紅腹黑蛇。（美聯社）

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