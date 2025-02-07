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    訪美送川普「金色呼叫器」 以色列總理納坦雅胡炫團滅真主黨

    金色呼叫器裝在木頭上，底座寫著：「致唐納．川普總統，我們最偉大的朋友及最偉大的盟友。總理班傑明．納坦雅胡。」（擷取自X @LahavHarkov）

    金色呼叫器裝在木頭上，底座寫著：「致唐納．川普總統，我們最偉大的朋友及最偉大的盟友。總理班傑明．納坦雅胡。」（擷取自X @LahavHarkov）

    2025/02/07 19:41

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）訪問美國，與美國總統川普（Donald Trump）會晤時送了一份極為別緻的禮物：一具金色的呼叫器。

    《法新社》報導，以色列總理辦公室在聲明中說，這份禮物象徵著以色列與真主黨（Hezbollah）戰爭中的轉捩點，「這次戰略行動能展現以色列在對抗敵人時的力量、科技優勢以及獨創性。」

    以色列在2024年9月同時引爆真主黨成員持有的數千具呼叫器，造成至少數十人死亡，上千人受傷。

    據網路上流傳的照片，納坦雅胡所贈與的金色呼叫器裝在一塊木頭上，底座金色牌匾有段文字：「致唐納．川普總統，我們最偉大的朋友及最偉大的盟友。總理班傑明．納坦雅胡。」

    根據納坦雅胡兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）在Instagram發布的貼文，川普給納坦雅胡的回禮是兩人的合照，川普在上面寫著：「致比比（BiBi，納坦雅胡的綽號），一位偉大的領導者。」

    以色列總理納坦雅胡（左）贈與美國總統川普（右）金色的呼叫器。（法新社）

    以色列總理納坦雅胡（左）贈與美國總統川普（右）金色的呼叫器。（法新社）

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