訪美送川普「金色呼叫器」 以色列總理納坦雅胡炫團滅真主黨

〔即時新聞/綜合報導〕以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)訪問美國,與美國總統川普(Donald Trump)會晤時送了一份極為別緻的禮物:一具金色的呼叫器。

《法新社》報導,以色列總理辦公室在聲明中說,這份禮物象徵著以色列與真主黨(Hezbollah)戰爭中的轉捩點,「這次戰略行動能展現以色列在對抗敵人時的力量、科技優勢以及獨創性。」

以色列在2024年9月同時引爆真主黨成員持有的數千具呼叫器,造成至少數十人死亡,上千人受傷。

據網路上流傳的照片,納坦雅胡所贈與的金色呼叫器裝在一塊木頭上,底座金色牌匾有段文字:「致唐納.川普總統,我們最偉大的朋友及最偉大的盟友。總理班傑明.納坦雅胡。」

根據納坦雅胡兒子亞伊爾(Yair Netanyahu)在Instagram發布的貼文,川普給納坦雅胡的回禮是兩人的合照,川普在上面寫著:「致比比(BiBi,納坦雅胡的綽號),一位偉大的領導者。」

