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    只吃肉不吃菜！英國女每天攝取5000卡路里 4年狠甩32公斤

    英國女子借「食肉飲食」計劃，4年內減掉32公斤，示意圖。（美聯社）

    英國女子借「食肉飲食」計劃，4年內減掉32公斤，示意圖。（美聯社）

    2025/02/07 22:55

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕許多人減肥時，通常會減少並控制各類食物、特別是肉類的攝取量。英國一位女子竟反其道而行，透過「食肉飲食」計劃，每天攝取5000卡路里的肉類來減肥。神奇的是，她成功在4年內減掉32公斤。

    每日郵報》報導，一名英國女子阿什比（Rachel Ashby）透過「食肉飲食」成功在4年內減掉32公斤，並縮小了四個尺寸。自2019年起，阿什比堅持每天食用三塊牛排、一公斤的雞肉和一整塊奶油，並且完全不吃蔬果。據統計，她每天大約攝取5000卡路里。阿什比表示，這種飲食方式讓她不再感到飢餓，並且不需要計算卡路里控制飲食，還幫助她增強肌肉，減少鍛鍊次數。

    阿什比的飲食轉變始於2019年，當時她經歷了三年多的減肥失敗，無論是計算卡路里還是嘗試生酮飲食，都無法持久，體重經常回升，並且常感到疲倦與脹氣。直到她偶然看到貝克博士（Dr Shawn Baker）分享自己通過「食肉飲食」逆轉慢性病、免疫疾病與心理問題的經歷，這啟發她嘗試這種極端飲食。

    儘管許多專家認為「食肉飲食」可能增加心臟病和癌症風險；英國國民保健署（NHS）也指出吃過多肉可能增加腸癌風險。阿什比卻聲稱，這種飲食讓她的精神狀態得到顯著改善，並感覺自己更快樂。此外，阿什比還將肉類融入她的美容習慣，她甚至將牛脂製成護膚品，並創辦了一間化妝品公司，專門銷售牛脂製成的美容產品。她表示，這些產品幫助她抗老，改善皮膚狀況。

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