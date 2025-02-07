口感、營養兼顧！義大利科學家曝「完美水煮蛋」秘訣

義大利研究人員提出「循環煮法」煮出的水煮蛋（右一），與傳統全熟（左一）、半熟（左二）和溫泉蛋（右二）比較。（美聯社）

2025/02/07 17:55

〔編譯管淑平／綜合報導〕不管是全熟、或者半熟蛋，還是水波蛋，水煮蛋其實涉及精密的科學。義大利科學家6日發表研究報告，透過流體力學模擬，研究出如何煮出兼顧口感和營養的水煮蛋方法，但是煮出「完美」水煮蛋要32分鐘。

《法新社》和《美聯社》6日報導，水煮蛋是一門精巧的技藝，難度在於蛋黃與蛋白要煮到最佳熟度，所需要的溫度不同。蛋黃在攝氏65度開始凝固，蛋白則需要85度。這份6日在《通訊工程（Communications Engineering）》期刊發表的研究報告指出，無論是以攝氏100度水煮12分鐘的全熟蛋，或是以60到70度煮出溫泉蛋，都難以兼顧蛋黃和蛋白的理想熟度。

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義大利國家研究委員會聚合物、複合材料與生物材料研究所（CNR-IPCB）和拿坡里費德里科二世大學的研究人員，透過電腦流體力學軟體模擬水煮蛋過程，提出的解決方案是「循環煮法」，可煮出「完美的」水煮蛋，即蛋黃細緻柔滑，蛋白成形但柔軟。

方法如下：準備一鍋100度沸水和一鍋30度溫水，將雞蛋每隔2分鐘交替置於這兩鍋水中煮，共煮32分鐘。研究報告其中一名作者、CNR-IPCB研究主任穆斯托（Pellegrino Musto）說明，這種方法能讓蛋黃保持在67度恆定溫度，同時，蛋白反覆在30到55度、以及87到100度之間循環升溫，確保各層蛋白都能達到理想熟度。

實際測試這種方式，顯示這種煮法蛋白質地近似半熟蛋，蛋黃則類似溫泉蛋；此外，報告指出，循環煮法「在營養價值方面比傳統煮法更勝一籌」，化學分析顯示，循環煮法煮出的水煮蛋，蛋黃中的健康微量營養素「多酚」含量高於傳統煮法煮出的全熟、半熟或者舒肥水煮蛋，穆斯托表示，這是「意外的」發現，原因可能是高溫下生物活性分子熱降解。

這項研究也可應用於資源再利用領域。穆斯托說，透過精確控制的溫度變化，或許可開發出以單一材料形成多層結構，解決多材料多層結構物難以回收的問題。

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