施壓結束對烏戰事！美烏俄特使凱洛格：川普準備加倍制裁俄國

美國總統川普的烏俄問題特使凱洛格。（法新社檔案照）

2025/02/07 16:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭及俄羅斯問題特使凱洛格（Keith Kellogg）在《紐約郵報》獨家訪問中透露，川普已準備好加倍制裁俄國，以結束對烏戰事。他也強調，基輔和莫斯科都必須做出讓步。

在6日刊登的訪問中，凱洛格表示，若美國經濟施壓造成的痛苦，由輕至重分為1到10分，俄國感受到的大約只有3分；美國的制裁通常可以帶來2倍的痛苦，這意味仍有加強空間，「尤其是最新針對石油生產和出口的制裁，川普總統懂得運用這種影響力，這從他最近在解決其他外交問題上的作為就能得知」。

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凱洛格指出，基輔確實必須在談判前，繼續對莫斯科施加軍事壓力，但他也痛斥前總統拜登承諾「只要（基輔）需要，就盡可能提供援助」的戰略，「這不是戰略，而是『漂亮話』」。反之，川普專注於採取整體方法，來結束殘酷的戰鬥。

川普近日在橢圓形辦公室召集已就任的國安相關內閣成員和顧問，包括副總統范斯和財政部長班森特，共同討論如何利用各層面的國家力量來結束戰爭。

凱洛格強調，俄國人專打消耗戰，這是刻在他們基因裡的軍事行動模式。況且，即使在短短6個月內損失70萬名士兵，他們眼睛也都不眨一下，「他們已經習慣」。因此，施壓不能只在軍事方面，還必須施加經濟、外交及某種類型的軍事壓力，以及美國可以在這些舉措下使用的手段，以確保（事情）朝著美國想要的方向發展。

他表示，如果烏俄之間沒有進行某種談判，戰爭就不會結束。

最近幾週，烏國總統澤倫斯基已表示，他可能願意向俄割讓一些領土，以換取安全保證，例如加入北約組織（NATO）或擁有核武。儘管川普提出以烏克蘭稀土資源為條件，換取美國軍援的可能性，但凱洛格表示，川普「首先想要停止殺戮」，接著再開始未來的談判。

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