美國客機阿拉斯加上空失聯 機上10人生死不明

白令航空1架載有10人小客機，當地時間6日從阿拉斯加州尤納拉克利特飛往諾姆途中失聯，當局積極搜索中。示意圖。（圖擷自「白令航空」官網）

2025/02/07 15:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國再傳航空意外，白令航空（Bering Air）1架載有10人小客機，當地時間6日從阿拉斯加州尤納拉克利特（Unalakleet）飛往諾姆（Nome）途中失聯，當局正積極搜救中。

綜合外媒報導，阿拉斯加州公共安全部表示，白令航空Caravan機型客機從尤納拉克利特飛往諾姆途中因不明原因失蹤，當地時間6日下午4時未能如期降落，阿拉斯加州警察、國家運輸安全委員會搜救人員正努力確定飛機最後座標位置。

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諾姆志願消防隊透過官方臉書粉專表示，這架客機載有9名乘客、1名飛行員，目前正從諾姆與白山（White Mountain）之間進行地面搜索，不過因天氣、能見度限制，目前空中搜尋受到限制，國家警衛隊、海岸警衛隊和州警員接獲通知後展開搜索中，非營利組織諾頓桑德健康公司醫療人員正待命中。

與此同時，消防官員呼籲，由於極端天氣可能導致更多人失蹤，消防局呼籲民眾切勿個人組成搜索隊。

白令航空小客機從阿拉斯加州尤納拉克利特飛往諾姆途中失聯。（圖擷自Google地圖，本報繪製）

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