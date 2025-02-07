班機延誤2小時！新航乘客辱罵機組員被趕下飛機

本月6日，1名新加坡航空的乘客在登機後大鬧，最後被帶下飛機。（路透資料照）

2025/02/07 12:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本月6日，1名搭乘新加坡航空（Singapore Airlines）班機的乘客在登機後大鬧，最後被帶下飛機，交由有關當局處理，事件導致航班延誤近2小時。

綜合媒體報導，新加坡航空的發言人表示，受影響的是新航6日從新加坡樟宜機場飛往中國上海浦東機場的SQ826航班。

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新航回覆《聯合早報》詢問時表示，班機原定凌晨1時15分起飛，但1名乘客在飛機滑行準備起飛時辱罵空服員，甚至動手攻擊。

機上另名乘客拍攝的影片顯示，1名女乘客在機艙內大聲喧鬧，一旁空服員試圖溝通，卻未能奏效。

新航表示，為確保其他乘客和機組人員的安全，機長在評估後決定返回登機口，讓該名乘客和同伴下機，並交有關當局處理。航班經過1小時46分鐘的延誤後，在凌晨3時01分再度起飛。

據了解，2名乘客與機場保全人員溝通後，搭乘下一班航班前往目的地。

針對這起事件，新航向機上乘客致歉，重申乘客和機組人員的安全是首要考量，「我們不容忍任何無理或暴力行為」。

新航補充，空服員經過培訓，機艙內隨時保持警惕，應對任何可能影響安全的行為。地勤人員也有權拒絕鬧事乘客登機。

@chloeluna7305 In the end, she got off the plane and they have to locate and remove her luggages... before the flight could resume... ♬ original sound - 出发了

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