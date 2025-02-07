查哥斯群島移交模里西斯 英國前海軍指揮官：英美軍機安全將遭中國威脅

前英國皇家海軍指揮官彼得斯警告，若將印度洋查哥斯群島主權移交模里西斯，狄耶戈加西亞基地的安全恐將遭到中國威脅。（法新社檔案照）

2025/02/07 06:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國已和非洲國家模里西斯達成協議，移交印度洋查哥斯群島（Chagos Archipelago）的主權，但仍保留建有美軍基地的最大島嶼狄耶戈加西亞（Diego Garcia），繼續供英美軍隊使用，遭到英國在野黨和美國國會議員抨擊。前英國皇家海軍指揮官彼得斯（Adam Peters）更警告，此舉可能導致中國在該地區部署間諜設施與飛彈技術，進而威脅英美軍機的安全。

英國電訊報6日報導，曾在2001年至2003年擔任英國皇家海軍狄耶戈加西亞基地指揮官的彼得斯指出，狄耶戈加西亞基地易於防禦，但若主權轉交模里西斯，中國可能會在附近島嶼建立軍事設施，削弱該基地的戰略安全性。

請繼續往下閱讀...

彼得斯告訴電訊報，如果外島由模里西斯控制，中國將可輕易地重新開發這些島嶼，並架設各種間諜設施，影響狄耶戈加西亞的安全。此外，中國還可能在這些島嶼上部署武器，進而擊落使用該基地的軍機。

狄耶戈加西亞基地主要由美軍使用，但英國皇家空軍及海軍的艦艇和潛艦也曾駐紮於此。查哥斯群島目前由英國政府指派的文職專員與皇家海軍指揮官管理，官方名稱為「英屬印度洋領地」（British Indian Ocean Territory）。

報導指出，中國已在南海的人工島礁上部署軍事設施，並擴大軍事行動以威脅台灣。多個國家都譴責中國此舉違反國際法，但北京仍持續擴張勢力範圍。

英國國會5日對首相施凱爾的查哥斯協議，表達更強烈的反對聲浪。模里西斯總理藍古蘭（Navin Ramgoolam）最近披露，英國已同意將狄耶戈加西亞基地的租金與通貨膨脹掛鉤，進一步引發爭議。

保守黨、英國改革黨議員、國防專家及美國總統川普團隊都強調，模里西斯與中國的關係，將使狄耶戈加西亞基地面臨重大安全風險。保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）抨擊施凱爾政府，「當工黨談判時，我們國家就會吃虧」。她批評該協議將把「屬於我們子孫後代的財富」拱手讓出，並形容這是一場「不道德的投降」。

對此，英國外交部發言人否認中國可能對基地構成威脅，強調英國和模里西斯的協議明確禁止任何其他外國安全部隊，包括中國的軍事或民間力量，在查哥斯群島建立據點；協議包括「嚴格的監督機制與審查程序，以確保外島的任何活動不會影響基地運作。

然而，彼得斯警告，一旦簽署協議，模里西斯若遭中國施壓，允許中國在島嶼上建立軍事設施，英國將無法阻止，「無論我們與模里西斯達成什麼協議，都不會有任何作用」。因此，「我們絕對不能將這片土地交給任何可能與潛在敵對勢力勾結的國家」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法