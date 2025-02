法國交付幻象2000戰機 澤倫斯基發文感謝

2025/02/06 22:17

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕法國國防部長勒科爾尼(Sebastien Lecornu)今(6日)宣布,已向烏克蘭交付一批幻象2000戰機(Mirage 2000),烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)為此發文表達感謝,稱這批戰機增進了烏克蘭的防空能力。

《法新社》報導,勒科爾尼在X平台發文說:「這些戰機的第一批次今天抵達了烏克蘭⋯⋯他們現在能幫助捍衛烏克蘭的天空。」勒科爾尼在文中沒有提及戰機的數量。

法國國會下議院在一份預算報告中指出,在法國空軍擁有的26架幻象2000中,有6架被移交給烏克蘭。出於安全原因,法國國防部沒有證實也沒有否認這個數字。

澤倫斯基事後發文證實烏克蘭已接收幻象2000,他說:「烏克蘭的空軍機隊持續發展茁壯。來自法國的首批幻象2000已抵達,增強了我們的防空能力。我要感謝馬克宏(Emmanuel Macron)的領導與支援,法國的總統信守承諾,我們很感激。這是加強烏克蘭安全的又一步。」

Ukraine’s air fleet continues to develop. The first Mirage 2000 jets from France have arrived, adding to our air defense capabilities.



I thank @EmmanuelMacron for his leadership and support—France’s president keeps his word, and we appreciate it. This is another step in…