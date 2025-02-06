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    澤倫斯基提「不入北約就擁核」 川普特使：別想了

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，若美國無法保證烏克蘭能快速加入北約，基輔將接受其他安全選項：核武器。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，若美國無法保證烏克蘭能快速加入北約，基輔將接受其他安全選項：核武器。（法新社）

    2025/02/06 20:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，若美國無法確保烏克蘭迅速加入北約組織，基輔應考慮其他安全保障選項，包括重新獲得核武。然而，美國總統川普任命的烏克蘭特使、退役中將凱洛格（Keith Kellogg）則認為，這種可能性「趨近於零」。

    澤倫斯基4日接受英國知名主持人摩根（Piers Morgan）專訪時強調，若烏克蘭加入北約的進程受阻，基輔應尋求其他方式確保國家安全。他指出，烏克蘭曾在1994年簽署《布達佩斯安全保障備忘錄》（Budapest Memorandum），放棄當時全球第三大核武庫，換取美國、英國與俄羅斯的安全保障。然而，在俄羅斯2014年併吞克里米亞後，這項承諾已名存實亡。

    福斯新聞（Fox News）6日報導，凱洛格受訪時強調，重新武裝烏克蘭是行不通的。「要他們拿回核武的機率介於微乎其微到零之間，」凱洛格直言：「我們都知道這不可能發生。」

    凱洛格指出，北約對於烏克蘭的軍事支持已經達到極限，美國與歐洲盟友的軍援也不可能轉向核武發展。他強調，但從現實層面來看，這種可能性幾乎為零，因為國際社會不太可能支持烏克蘭恢復核武計畫。

    澤倫斯基4日並證實，他願意與俄羅斯總統普廷進行面對面會談，如果這是結束戰爭的最佳方式。然而，克里姆林宮尚未同意與澤倫斯基進行任何當面會議。

    美國總統川普2日表示，美方已與烏克蘭和俄羅斯展開初步談判，凱洛格本週稍早證實，若要達成和平協議，基輔與莫斯科雙方都必須做出讓步。

    川普政府對於可能的妥協方案仍保持低調，特別是在最具爭議的問題上：烏克蘭是否能加入北約。這一議題對澤倫斯基與普廷雙方而言，都是至關重要的紅線。

    此外，川普提出的「稀土換軍援」罕見條件獲得澤倫斯基的正面回應，他認為該提議「公平」。但分析人士認為，這可能意味著美國對烏克蘭的支持將有所調整，甚至可能改變戰爭局勢。

    美國總統川普任命的烏克蘭特使凱洛格直言，烏克蘭重新獲得核武的機會「微乎其微」。（路透）

    美國總統川普任命的烏克蘭特使凱洛格直言，烏克蘭重新獲得核武的機會「微乎其微」。（路透）

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