保護小偷隱私？英男拿不回遭竊手機 法官斥警太荒謬

英國一名男子的手機被偷，警方疑因嫌犯使用過該手機，不得違反隱私權，拒絕還給被害人，示意圖。（資料照）

2025/02/07 00:14

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國北威爾斯一名男子的手機被偷後，警方成功鎖定嫌犯逮捕，但男子卻拿不回自己的手機，疑因警方認為嫌犯用過該手機，男子取回手機會侵犯小偷的隱私，讓法官直批警方太荒謬。

綜合英媒報導，2024年5月18日，梅因瓦林（Melvyn Mainwaring）起床後發現自己的手機、提款卡和交通卡失竊。報警後，警方發現33歲的瑞德（Daniel Reid）持有梅因瓦林的手機，以竊盜罪嫌將他逮捕送辦。

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案件進入法庭審理後，梅因瓦林控訴警方拒絕歸還他的手機，法官詢問檢方是否因為GDPR（一般資料保護規則）讓受害者難以取回手機，檢方則回應，「我不知道，但這並不會讓我感到驚訝。」

法官批評警方的做法「太荒謬」，指出瑞德在偷竊過程中沒有考慮過受害者的隱私權，警方卻反過來尊重小偷的隱私，這完全不合理，指示警方將手機還給梅因瓦林。

北威爾斯警方則否認以「嫌犯的GDPR權利」為由扣留受害者的財產，「如果法庭需要，警方會保留證據直至審判結束，這是標準做法。」

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