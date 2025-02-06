「川石會」將登場 日政壇大老籲重視台海安全

日本政壇大老、前眾議員衛藤征士郎關切即將登場的日美「川石會」，要求在聯合聲明中強調台海安全重要性。（記者林翠儀攝）

2025/02/06 20:16

〔駐日特派員林翠儀／東京六日報導〕日本首相石破茂與美國總統川普將於7日在華府舉行上任後首次面對面會談，日本政界友台人士對於首次的「川石會」將如何討論台灣安全問題相當關注，日本友台團體「日本台灣親善協會」會長、前眾議員衛藤征士郎今天表示，他今天特別向外相岩屋毅表達關切，希望陪同石破訪美的岩屋務必在聯合聲明和記者會中強調「台灣海峽和平穩定的重要性」，並要求美方確實維護台灣的安全。

石破與岩屋今天啟程訪美，多家日媒報導，雙方預定在會後召開聯合記者會並發表聯合聲明。共同社報導，雙方正在討論在聯合聲明中使用「擴大日美在西南地區的存在感」的表述，力爭在川普政府時期進一步提高日美同盟的嚇阻力和應對能力，制約在台灣周邊加強軍事活動的中國。聯合聲明還將提及台海和平穩定的重要性。

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日台親善協會今天舉行新年會，邀請多位國會議員和我駐日代表處人員參加，以增進雙方交流，會長衛藤雖在去年眾議員選舉中失利落敗，但他擔任13屆眾議員在政壇具有極大的影響力，與同為大分縣出身的岩屋毅也有長年交情。

他在致詞中表示，中華民國台灣是東亞地區最具代表的自由、人權與法治的民主國家，也是將這些普世價值擴展到東亞地區的重要基石。衛藤表示，他今天特別找了岩屋談話，希望在川石會的聯合聲明中，強調台灣海峽和平穩定的重要性，並在聯合記者會中大聲疾呼，要求美國政府深入參與維護台灣安全。

出席這場新年會的駐日代表李逸洋表示，他很感謝衛藤仗義執言，他指出，2021年日美峰會，拜登總統與菅義偉首相首度在聯合聲明中強調台海安全的重要性，之後在任何一場國際重大的會議，最後的聲明都會提到台海和平穩定，是世界繁榮穩定不可或缺，希望在這次石破與川普會談的聲明，一定也能夠提到對台海安全的重視。

他指出，因為中共近年不斷舉行演習，本來以為一年一次，結果是一年多次，而且現在演變成常態化且不對外宣布，規模一次比一次大，這是對區域和平穩定非常大的威脅和破壞，希望日美峰會能就此點再次呼籲國際重視，守護台海，甚至整個印太地區。

駐日代表李逸洋出席日本台灣親善協會的新年會，感謝日本政界對台灣的支持。（記者林翠儀攝）

日本友台團體「日本台灣親善協會」今天舉辦新年會，邀請駐日代表李逸洋（左2）參加。（記者林翠儀攝）

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