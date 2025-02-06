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    澳洲議員改名「川普」 連名帶姓都不要了原因曝

    西澳大利亞州議員道金斯捨棄姓名，更名為「澳大利亞川普」。（擷取自西澳大利亞州議會網站）

    西澳大利亞州議員道金斯捨棄姓名，更名為「澳大利亞川普」。（擷取自西澳大利亞州議會網站）

    2025/02/06 20:22

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲西澳大利亞州（Western Australia）議員道金斯（Ben Dawkins）自己的姓名都不要了，改名為「澳大利亞的川普」（Aussie Trump），他解釋，這是為了向執政黨工黨（Labor Party）表達抗議。

    《路透》報導，「澳洲川普」週三在X平台發文說：「我發起了一場針對西澳大利亞州工黨政府暴政與系統性腐敗的政治抗議。」PO文用的署名是「澳大利亞人」。

    「澳洲川普」在後續的PO文中又呼籲選民把工黨趕下台，還引用美國總統川普（Donald Trump）宣布要擴大開採美國石油資源時所說的語句，「鑽吧，用力鑽！」（Drill Baby Drill！）。

    報導指出，「澳洲川普」過去曾多次涉嫌違反家庭暴力保護令，因此在2023年被工黨開除黨籍。

    隸屬工黨的西澳大利亞州州長庫克（Roger Cook）今天在記者會上談到道金斯改名為澳洲川普這件事說，他認為，對方只是在譁眾取寵，「我不知道他還能怎樣繼續秀下限。」

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