揭露中共暴行！維吾爾運動、李老師 獲美議員提名諾貝爾和平獎

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特設委員會」的兩黨領袖，5日共同提名人權組織「維吾爾運動」（CFU）和社群媒體網名為「李老師」的言論自由倡議人士李穎，為2025年諾貝爾和平獎候選人。（擷取自李老師不是你老師推特）

2025/02/06 18:38

〔編譯盧永山／綜合報導〕《美國之音》報導，美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特設委員會」的兩黨領袖5日共同提名人權組織「維吾爾運動」（CFU）和社群媒體網名為「李老師」的言論自由倡議人士李穎，為2025年諾貝爾和平獎候選人，以表彰他們「堅定不移地致力於正義、人權和保護維吾爾人不受種族滅絕和壓迫」。

共和黨籍的「美中戰略競爭特設委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）發布聲明表示，CFU和李老師代表了人類反對中共暴行的堅定不移的立場，不僅揭露了系統性的壓迫，還賦予了無數人敢於直言的力量。

請繼續往下閱讀...

聲明說：「透過不懈的倡議和勇敢的證詞，CFU確保了世界無法忽視維吾爾種族滅絕的真相，將受害者的聲音帶到全球舞台，打破了中共的沉默之牆。與此同時，李老師已成為言論自由的關鍵生命線，他不顧巨大的個人風險，勇敢地突破了中國的防火長城，揭示了公民的抗議活動。我們非常自豪地提名雙方獲得諾貝爾和平獎，以表彰雙方為真理和正義而奮鬥的非凡力量。」

「美中戰略競爭特設委員會」民主黨籍領袖克里希納莫提（Raja Krishnamoorthi）發布聲明表示：「我們很榮幸提名CFU和李老師獲得諾貝爾和平獎，以表彰他們為維護全世界人民權利尊重所做的不懈努力。面對我們這個時代最緊迫的人權危機之一，CFU和李老師繼續面對逆境而發出光芒，同時挑戰不公正，放大那些經常被壓制者的聲音。」

CFU創辦人兼執行董事茹仙．阿巴斯（Rushan Abbas）發布聲明表示，這項提名不僅認可CFU的工作，也是號召全世界拿出行動，維吾爾種族滅絕並非一個遙遠的問題，而是當今人類面臨的一大最大威脅的原點，從數位威權主義到強迫勞動和跨國鎮壓，「我們謙卑地接受這個榮譽，希望它能讓人們再次關注維吾爾人的困境，並迫使政府、機構和個人在為時已晚之前，站出來反對這些暴行」。

諾貝爾和平獎由位於奧斯陸的挪威諾貝爾委員會頒發，今年的得獎人將在10月宣布，並於12月10日頒獎。按照規則，前諾貝爾和平獎得主、國會議員、內閣官員和大學教授等人士有資格提名獲獎人選。

CFU創辦人兼執行董事茹仙．阿巴斯（Rushan Abbas）。（擷取自茹仙．阿巴斯Ｘ平台）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法