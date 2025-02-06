搶救無尾熊、袋獾！ 澳洲袋鼠IVF為瀕危物種點燃希望

澳洲昆士蘭大學的科學家首次透過體外受精生產了袋鼠胚胎。（圖取自University of Queensland）

2025/02/06 18:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲科學家首度成功利用體外受精（IVF）技術培育出袋鼠胚胎，為保存珍貴物種的遺傳多樣性開啟新頁。昆士蘭大學研究團隊運用「精卵顯微注射」（ICSI）技術，成功培育東部灰袋鼠（eastern grey kangaroo）胚胎。這項技術是將單一精子直接注射入成熟卵子中，與一般體外受精不同，更適用於精子數量稀少或品質不佳的情況。

據《衛報》報導，研究負責人Andres Gambini博士表示，ICSI可應用於無尾熊（koala）、袋獾（Tasmanian devil）及澳洲毛鼻袋熊（northern hairy-nosed wombat）等瀕危物種，以保存其遺傳多樣性。研究團隊已利用近期在野生動物醫院死亡的袋鼠精卵，成功培育出超過20個袋鼠胚胎。

請繼續往下閱讀...

Gambini博士指出，東部灰袋鼠族群龐大且穩定，適合作為IVF試驗對象。相較於人工授精，ICSI僅需極少量活精子，特別適用於冷凍精子活性降低的物種，如無尾熊。「我們只需要幾個活精子就能完成受精。」Gambini博士說。

由於東部灰袋鼠數量眾多，團隊目前沒有計畫讓這些IVF胚胎發育成活體袋鼠。下一步將著重於優化ICSI技術，並將其應用於其他瀕危物種。研究團隊希望透過冷凍胚胎技術，保存因捕食、疾病或車禍死亡動物的遺傳物質，以利未來重建遺傳多樣性。

Gambini博士強調，遺傳變異性對物種長期生存與環境適應至關重要。不過，他也指出，IVF只是保育策略的其中一環，應與族群監測、繁殖管理及棲地保護等多種手段並行。

澳洲哺乳動物滅絕率高居全球之冠，自歐洲殖民以來，已有38種本土哺乳動物滅絕。未參與研究的紐卡索大學（University of Newcastle）榮譽教授John Rodger表示，這是「科學家首度驗證有袋類動物IVF技術的可行性」，為該領域的重大突破。

Rodger教授指出，澳洲雖有完善的植物遺傳保存設施，卻缺乏本土有袋類動物遺傳樣本庫。他呼籲政府擴大生物樣本庫範圍，確保未來保育工作能獲得足夠遺傳資源。該研究成果已刊登於《生殖、受孕與發育》（Reproduction, Fertility and Development）期刊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法