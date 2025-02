「穿著Prada的惡魔」本尊摘下墨鏡！覲見英王授勳時秀真面目

安娜˙溫圖4日在英國倫敦白金漢宮獲英王查爾斯三世授予名譽勳位時,沒戴她的招牌墨鏡。(美聯社)

2025/02/06 18:59

〔編譯張沛元/綜合報導〕美國版《VOGUE》雜誌總編輯安娜˙溫圖(Anna Wintour)總是墨鏡不離臉,但在某些特殊場合,這位因電影《穿著Prada的惡魔》而廣為人知的時尚圈女強人,也不是不能摘下她的招牌墨鏡。

4日在白金漢宮的1場接受英王查爾斯三世授予名譽勳位(Order of the Companions of Honour)的典禮上,溫圖就難得摘下墨鏡,露出完整尊容。

英國的名譽勳位用以表彰在藝文、音樂、科學、政治與醫療等方面有重大成就者,溫圖因其對時尚界的貢獻,以及為愛滋病毒/愛滋病研究與為美國紐約大都會博物館服裝研究所募款的慈善工作,名列2023年英王生日授勳名單。

儘管在覲見查爾斯三世與授勳時沒戴墨鏡,但溫圖很快就「故態復萌」——戴著墨鏡秀勳章供媒體拍照。

溫圖自1988年起擔任美國版《Vogue》總編輯,2017年時曾獲已故英女王伊莉莎白二世授予大英帝國女爵士勳章。

溫圖過去受訪時曾透露,戴墨鏡能讓外界搞不清她在想什麼。但受勳看似能總讓她破例。

上月初,溫圖在白宮接受即將卸任的拜登總統授予美國最高平民榮譽「總統自由勳章」(Presidential Medal of Freedom)時,也難得摘下墨鏡。

溫圖在白金漢宮的授勳典禮後又戴上墨鏡,並秀出勳章供媒體拍照。(法新社)

2025年1月4日,即將卸任的拜登總統在白宮為沒戴墨鏡的溫圖配戴「總統自由勳章」。(美聯社)

