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    「穿著Prada的惡魔」本尊摘下墨鏡！覲見英王授勳時秀真面目

    安娜˙溫圖4日在英國倫敦白金漢宮獲英王查爾斯三世授予名譽勳位時，沒戴她的招牌墨鏡。（美聯社）

    安娜˙溫圖4日在英國倫敦白金漢宮獲英王查爾斯三世授予名譽勳位時，沒戴她的招牌墨鏡。（美聯社）

    2025/02/06 18:59

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國版《VOGUE》雜誌總編輯安娜˙溫圖（Anna Wintour）總是墨鏡不離臉，但在某些特殊場合，這位因電影《穿著Prada的惡魔》而廣為人知的時尚圈女強人，也不是不能摘下她的招牌墨鏡。

    4日在白金漢宮的1場接受英王查爾斯三世授予名譽勳位（Order of the Companions of Honour）的典禮上，溫圖就難得摘下墨鏡，露出完整尊容。

    英國的名譽勳位用以表彰在藝文、音樂、科學、政治與醫療等方面有重大成就者，溫圖因其對時尚界的貢獻，以及為愛滋病毒／愛滋病研究與為美國紐約大都會博物館服裝研究所募款的慈善工作，名列2023年英王生日授勳名單。

    儘管在覲見查爾斯三世與授勳時沒戴墨鏡，但溫圖很快就「故態復萌」——戴著墨鏡秀勳章供媒體拍照。

    溫圖自1988年起擔任美國版《Vogue》總編輯，2017年時曾獲已故英女王伊莉莎白二世授予大英帝國女爵士勳章。

    溫圖過去受訪時曾透露，戴墨鏡能讓外界搞不清她在想什麼。但受勳看似能總讓她破例。

    上月初，溫圖在白宮接受即將卸任的拜登總統授予美國最高平民榮譽「總統自由勳章」（Presidential Medal of Freedom）時，也難得摘下墨鏡。

    溫圖在白金漢宮的授勳典禮後又戴上墨鏡，並秀出勳章供媒體拍照。（法新社）

    溫圖在白金漢宮的授勳典禮後又戴上墨鏡，並秀出勳章供媒體拍照。（法新社）

    2025年1月4日，即將卸任的拜登總統在白宮為沒戴墨鏡的溫圖配戴「總統自由勳章」。（美聯社）

    2025年1月4日，即將卸任的拜登總統在白宮為沒戴墨鏡的溫圖配戴「總統自由勳章」。（美聯社）

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