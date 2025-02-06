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    中國經濟低迷衝業績？車停休息站輪胎遭刺破 兇手竟是汽修工

    中國一家修車廠為了賺「黑心錢」，竟隨機在休息區內刺破車輛輪胎。（擷取自微博）

    中國一家修車廠為了賺「黑心錢」，竟隨機在休息區內刺破車輛輪胎。（擷取自微博）

    2025/02/06 21:02

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東一名車主在高速公路休息站上廁所時，輪胎遭人持刀刺破，當車主回到車上時，有一名男子上前詢問是否要更換輪胎。車主驚覺不對勁打開「哨兵模式」（行車紀錄器）查看，發現就是這名男子把輪胎刺破，讓車主氣得直接報警。據悉，該名男子是休息站修車廠員工，為了業績竟做出惡劣行徑。

    綜合中媒報導，一名車主4日中午開車到廣東省陽江市的新墟服務區，下車上廁所時，手機竟突然跳出「胎壓異常」通知，讓他著急趕回車上檢查，沒想到卻有修車廠員工出來詢問，是否需要更換輪胎，車主驚覺不對勁立刻調閱「哨兵模式」，沒想到就是剛剛那名修車廠員工刺破的，讓車主直接報警處理。

    據警方透露，這名60歲男子持刀隨機在休息站內刺破車輛輪胎，等車主回來後，再假裝好心上前關心，詢問是否要在一旁邊的修車廠更換輪胎。行車紀錄器拍到該男子動作十分俐落，恐不是第一次犯案。

    貼文曝光，引起網友熱議，「哨兵模式真是個偉大發明」、「一定不是第一次，他一定不後悔，後悔被拍到而已」、「壞人變老了？」、「為了自己的一點利潤，簡直是良心壞透了」、「不是個例！這兩年在這個服務區就有好幾台被惡意紮過胎，但都沒找到證據！」。

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