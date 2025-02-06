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    遭美國遣返 印度非法移民控驅逐途中被戴手銬、腳鐐

    一架載有被驅逐的印度移民的美國軍用飛機C-17停在印度阿姆利則國際機場。（美聯社）

    一架載有被驅逐的印度移民的美國軍用飛機C-17停在印度阿姆利則國際機場。（美聯社）

    2025/02/06 17:01

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政府近日以軍用運輸機C-17將104名印度非法移民遣返回國，這些遭遣返者大多來自印度古吉拉特邦、馬哈拉施特拉邦和旁遮普邦。

    綜合外媒報導，據被遣返者描述，他們在返回印度的漫長航程中全程被戴上手銬和腳鐐，直到抵達阿姆利則機場才獲得解除。多數人表示，他們原本被告知僅是轉移拘留所，直到登機前才得知即將被遣返。

    這些印度年輕人為追尋更好的工作機會，往往付出鉅額代價。有遣返者透露，他們被旅行社誆騙，承諾以合法途徑送往美國，但實際上卻被迫走上所謂的「偷渡路線」（dunki route）。為籌措旅費，許多人變賣家產，支付高達300至420萬盧比（約新台幣112萬至157萬）不等的費用。

    在前往美國的過程中，這些印度年輕人經歷了難以想像的危險。他們需要穿越巴拿馬叢林、橫渡大海，有人目睹同行者在途中喪生。一名被遣返者回憶道：「我們看到有人在巴拿馬叢林死亡，也有人在海中溺斃。」

    面對這一情況，旁遮普邦官員呼籲印度聯邦政府與美國展開對話，尋求解決方案。地方官員強調，政府需要從根本上解決年輕人就業問題，而非僅關注遣返事件本身。

    對於這些被遣返者來說，不僅失去了追求美好生活的機會，更背負著巨額債務。一位被遣返者感嘆：「我們不僅損失了畢生積蓄，更失去了對未來的希望。」

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