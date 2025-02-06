為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    福斯新聞聘川普兒媳主持節目 美現任總統家族首例

    福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。（美聯社資料照）

    福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。（美聯社資料照）

    2025/02/06 16:04

    〔中央社〕福斯新聞（Fox News）今天表示，已聘請美國總統川普的二媳婦賴拉（Lara Trump）擔任節目主持人，這是美國現任總統家庭成員首例。

    法新社報導，42歲、曾任共和黨全國委員會（Republican National Committee）共同主席的賴拉，將主持黃金時段節目My View with Lara Trump，每週六晚間在福斯新聞頻道（Fox News Channel）播出。

    福斯新聞執行長史考特（Suzanne Scott）在宣布網羅的聲明中表示，賴拉是「一位有天賦的傳播人員」。

    賴拉則說：「很高興能在福斯新聞台發聲，直接與美國人民交談，強調是什麼讓這個國家如此偉大。」

    賴拉是川普次子艾瑞克（Eric Trump）之妻，2020年以來一直主持自己的線上節目，2021年至2022年擔任過福斯撰稿人。

    聘請她擔任主持人，證明川普與這個他多年來青睞的電視網之間關係有多密切。

    川普從福斯招募一些人來充實內閣，例如任命晨間節目主持人赫格塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長，福斯商業網主持人達菲（Sean Duffy）為運輸部長。

    包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）在內，川普第一任政府現在也有多人在福斯任職。

    過去不乏總統親屬任職媒體的案例，但從未有過與現任總統關係如此密切的家庭成員主持電視新聞節目。小布希的女兒珍娜（Jenna Bush Hager）2009年以特約記者身分加入國家廣播公司（NBC），但那是在小布希卸任幾個月後。

    柯林頓（Bill Clinton）之女雀兒喜（Chelsea Clinton）2011年至2014年在國家廣播公司新聞台工作，但那也是在柯林頓卸任多年之後。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播