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    驚！中國高樓瞬間吞噬火海 烈焰狂竄30層 居民驚恐逃生

    河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生大火，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓。（圖擷取自X/@JapanBanZaiLove）

    河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生大火，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓。（圖擷取自X/@JapanBanZaiLove）

    2025/02/06 16:10

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生火災，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓，濃煙滾滾，火光映紅夜空，場面驚悚。許多居民驚恐逃生，現場氣氛緊張。

    綜合中媒報導，據悉火警發生於晚間10時許，部分居民已入睡，險象環生。當地消防部門接獲報案後，迅速趕往現場，經過約30分鐘撲救至晚間10時50分將明火完全撲滅。所幸本次火災無人傷亡，但具體起火原因仍在調查中。

    根據消防部門通報，起火點位於建築外牆部分，確切肇因尚待釐清。部分民眾推測，可能與電線老化、過載用電、燃放煙花爆竹或樓道內堆放雜物有關。

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