驚！中國高樓瞬間吞噬火海 烈焰狂竄30層 居民驚恐逃生
河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生大火，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓。（圖擷取自X/@JapanBanZaiLove）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生火災，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓，濃煙滾滾，火光映紅夜空，場面驚悚。許多居民驚恐逃生，現場氣氛緊張。
綜合中媒報導，據悉火警發生於晚間10時許，部分居民已入睡，險象環生。當地消防部門接獲報案後，迅速趕往現場，經過約30分鐘撲救至晚間10時50分將明火完全撲滅。所幸本次火災無人傷亡，但具體起火原因仍在調查中。
請繼續往下閱讀...
根據消防部門通報，起火點位於建築外牆部分，確切肇因尚待釐清。部分民眾推測，可能與電線老化、過載用電、燃放煙花爆竹或樓道內堆放雜物有關。
2月4日晚，中国河北省石家庄市— のらいぬ （@JapanBanZaiLove） February 5, 2025
老人在楼道里积攒堆放的废纸箱等垃圾被意外点燃，从1楼烧到30楼。
老人的家产全被烧光了…
???????????? pic.twitter.com/jrxC73bji7