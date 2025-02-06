驚！中國高樓瞬間吞噬火海 烈焰狂竄30層 居民驚恐逃生

河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生大火，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓。（圖擷取自X/@JapanBanZaiLove）

2025/02/06 16:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕河北省石家莊的一棟高層住宅於本月4日突然發生火災，火勢兇猛，短短幾十秒內便從1樓竄至30樓，濃煙滾滾，火光映紅夜空，場面驚悚。許多居民驚恐逃生，現場氣氛緊張。

綜合中媒報導，據悉火警發生於晚間10時許，部分居民已入睡，險象環生。當地消防部門接獲報案後，迅速趕往現場，經過約30分鐘撲救至晚間10時50分將明火完全撲滅。所幸本次火災無人傷亡，但具體起火原因仍在調查中。

請繼續往下閱讀...

根據消防部門通報，起火點位於建築外牆部分，確切肇因尚待釐清。部分民眾推測，可能與電線老化、過載用電、燃放煙花爆竹或樓道內堆放雜物有關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法