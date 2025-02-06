哇！台男拜泰國四面佛中大獎 還願100頭豬

台灣32歲男子日前於泰國四面佛祈求好運，孰料返台真的中百萬大獎彩券，近日特別回到泰國還願，同時購買100個豬頭、3000支蠟燭、水果等供奉神明。（圖擷自「Khaosod - ข่าวสด」臉書粉專）

2025/02/06 15:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣32歲男子日前於泰國四面佛祈求好運，孰料返台真的中百萬大獎彩券，近日特別回到泰國還願，同時購買100個豬頭、3000支蠟燭、水果等供奉神明，特殊且壯觀場面引起當地民眾關注。

據《khaosod Online》報導，32歲男信眾經常在泰國拜拜，日前至曼谷高蘇萬那拉寺（วัดเกาะสุวรรณาราม）參拜四面佛祈求好運，沒想到回台購入彩券意外贏得百萬大獎，這名男子表示不願透露具體數目。

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男信眾說，因為先前許願的事情得到滿足且還得到一大筆財富，這次特別回來還願，買了100個豬頭、點燃3000支蠟燭等供奉，由住持進行還願儀式表達感謝神明，結束後將所有豬頭、水果、蔬菜等分送給當地民眾享用並分享喜氣。

台灣32歲男子日前於泰國四面佛祈求好運，孰料返台真的中百萬大獎彩券，近日特別回到泰國還願，同時購買100個豬頭、3000支蠟燭、水果等供奉神明。（圖擷自「Khaosod - ข่าวสด」臉書粉專）

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