馬斯克任命19歲實習生掌控財政部支付系統 民主黨痛批「安全漏洞」

近日馬斯克招募的一群19至25歲之間的年輕工程師成為美國政府內部爭議焦點。他們被任命進入川普政府的政府效率部門（DOGE），並獲得了接觸敏感政府系統的權限。（路透）

2025/02/06 14:32

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日馬斯克招募的一群年輕工程師成為美國政府內部爭議焦點。他們被任命進入川普政府的政府效率部門（DOGE），並獲得了接觸敏感政府系統的權限。這群年輕人年齡普遍在19至25歲之間，且他們的背景大多與政府工作無關，但卻在短時間內成為多個關鍵政府部門的重要人物，其中包括財政部的內部支付系統，引發爭議。

綜合外媒報導，這些成員被賦予的任務是現代化美國聯邦政府的科技系統，並最大化政府效率與生產力。然而，他們的迅速崛起也引發了極大的關注，特別是這些工程師可以接觸到美國聯邦政府的最敏感數據，包括數百萬美國公民與企業的個人資訊。

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參與此事件的主要人物包括前 SpaceX 工程師艾雷茲（Marko Elez）、AI公司 Databricks 前員工克利格（Gavin Kliger），以及19歲的大學生柯里斯汀（Edward Coristine）。這些年輕人被形容為「馬斯克的 DOGE 團隊」，他們的工作範圍包括人事管理辦公室（OPM）與總務管理局（GSA），並且還試圖進入美國國際開發署（USAID）的安全系統，雖然後來被高層阻止。

不過，這樣的安排並未得到所有人的支持。民主黨領袖與政治評論員紛紛對這些外來技術人才擁有的超高權限提出警告，認為他們無法受到傳統政府監督，這可能導致安全漏洞或政治干預。參議院少數黨領袖舒默直言，這一事件是「未經選舉產生的影子政府正在對聯邦政府進行敵意接管」。此外，多位民主黨參議員也指責這一計劃存在政治動機，並對財政部門放行這些不具公職資格的民間人士感到憂心。

在這些爭議中，馬斯克的回應較為輕描淡寫。他在社交平台X上稱，媒體的報導誇大了此事，並強調DOGE擁有一些世界頂級的軟體工程師。

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