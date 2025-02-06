美國才稱政府船隻可免費通行 巴拿馬運河管理局公開否認

美國國務院5日稱美國政府船隻將可免費通過巴拿馬運河，遭巴拿馬運河管理局直接否認。（路透資料照）

2025/02/06 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院5日表示美國政府船隻將可以免費通過巴拿馬運河（Panama Canal），遭巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）直接否認。此舉可能導致緊張情勢加劇，因川普政府不斷威脅重新奪回對巴拿馬運河的控制權。

綜合媒體報導，美國國務院5日在社群平台X發文稱，「巴拿馬政府已同意不再向通過巴拿馬運河的美國政府船隻收取費用。」國務院補充，協議每年將為美國政府省下數以百萬計美元。

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然而不久後，由巴拿馬政府監管的巴拿馬運河管理局公開表示，並未對收費或運河通行權利做出任何改變。管理局並強調，聲明是對美國稍早說法的直接回應。

巴拿馬運河管理局在聲明中表示，「巴拿馬運河管理局願意負責任地與美國相關官員就該國戰時艦艇的過境問題展開對話」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月2日訪問中美洲期間會見了巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）。他說，巴拿馬在當天的會談做出讓步。

巴拿馬近日成為美國政府關注的焦點，因美國總統川普指控巴拿馬對使用這條航道的商船收取過高費用。川普上月矢言若巴拿馬無法確保運河的「安全、有效率和可靠運作」，「我們將要求巴拿馬將運河完全歸還給我們，且不容置疑」。

穆里諾則排除與川普就巴拿馬運河控制權進行談判的可能性，同時否認中國干涉運河運作。

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