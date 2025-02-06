驚人！宇宙「麻煩」星系現身 32倍銀河系規模

Inkathazo星系噴流形狀奇特，其中一端並非筆直延伸，而是呈現彎曲。（圖擷取自Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）

2025/02/06 13:26

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（Live Science）報導，南非MeerKAT電波望遠鏡最新觀測發現1座異常巨大的無線電星系，研究團隊將其暱稱為Inkathazo（依西科薩語及依西祖魯語意指「麻煩」或「問題」）。這顆星系不僅體積驚人，其獨特噴流結構與所在環境均對現有天文模型構成挑戰，研究成果已刊登於《皇家天文學會月報》。

星系中心常隱藏著超大質量黑洞，質量可達太陽數百萬至數十億倍，連光線也難以逃逸。當星際氣體落入黑洞時，摩擦產生龐大能量，並在各頻段釋放輻射；部分黑洞甚至噴射出長達數百萬光年的電漿噴流（plasma jets），這些接近光速運動的電子流發出強烈無線電波，使得此類星系被稱為「無線電星系」。

請繼續往下閱讀...

一般無線電星系並不罕見，但巨大無線電星系卻相對稀有。至2020年僅發現約800例，近5年隨著新一代電波望遠鏡啟用，數量激增至約1.1萬例。其中，南非MeerKAT由64口碟型天線組成，扮演了關鍵角色。該望遠鏡座落於喀魯地區，由南非無線電天文台（SARAO）營運，也是未來「平方公里陣列」（SKA）的前驅設備。

Inkathazo位於星系團核心，正好處於赤道附近著名的COSMOS深空觀測區內。這個天區以其廣闊的深空資料而聞名，許多遠距天體均在此發現。初步紅移數據顯示，Inkathazo距離地球約數十億光年，意味著我們今天所見的光，實為數十億年前的宇宙影像，為研究早期宇宙演化提供珍貴資料。

此星系電漿噴流全長約330萬光年，為銀河系直徑的32倍。更特別的是，Inkathazo位於星系團中心，通常在這種擁擠環境中噴流難以延伸至如此規模；此外，其噴流一端並非筆直，而呈現明顯彎曲，顯示出異常形態。這些特徵使Inkathazo與現有模型大相徑庭，成為天文學家難解的「麻煩」案例。

為破解謎團，研究團隊運用MeerKAT高解析度光譜觀測追蹤星系各區域電漿年齡，結果發現部分噴流內電子獲得異常能量加速，暗示極端條件下可能存在未預料的物理過程。主要作者之一、南非開普敦大學碩士生Kathleen Charlton表示，隨著觀測技術進步，科學家將能更深入解析Inkathazo及其他類似天體的物理奧秘，進而修正和完善宇宙演化模型。

MeerKAT 望遠鏡拍攝的 Inkathazo 星系，噴流長達330萬光年，其中新電漿（New plasma）位於上方，舊電漿（Old plasma）位於下方。其異常彎曲的結構顯示可能受到外部環境影響，挑戰現有星系噴流模型。（圖擷取自Monthly Notices of the Royal Astronomical Society）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法