「很lost，不知道自己是誰」 英媒：越來越多香港青年學佛去

圖為2019年香港爆發示威活動後，佛教修行者在香港添馬公園為香港人民祈禱。（歐新社）

2025/02/06 14:15

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在中共高壓統治下，持續的社會運動陰霾及香港國安法實施帶來的社會撕裂，香港目前面對前所未有的經濟不確定性。在充滿不確定的年代，面對不斷翻攪的情緒和壓力，越來越多年輕人藉助佛學，尋求內心平靜。

《BBC中文網》報導，今年33歲的阿珠（化名）是社運活躍人士、香港前立法會議員朱凱廸的助理。2020年9月，朱凱廸宣布不延任議員，並在翌年解散團隊。

阿珠說，「很lost（迷失），不知道自己是誰。」以前，她跟著朱凱廸關注土地、保育、環境等議題，總覺得自己有著力點，可以共建自己想要的空間和社會。但團隊解散，時局把自己拋到未知之中，「就像自己的理想突然被人一下扯下來，沒了」。她感到非常迷失。後來，阿珠在禪修頌經的過程中，找到平靜的力量。

報導引述另一名27歲的專題記者阿花（化名）說，時常因為議題感到生氣或沮喪，但在練習靜觀（mindfulness，或譯專注當下、正念）後，「我會覺察到它（情緒）浮起，然後我讓它先走一圈，」下一步再問自己想怎樣做。

「很多時候，人們經常說『明天是新的一天』（Tomorrow is a new day），但祂（佛）會說，不是的，你每一下呼吸已經是新的開始。」

報導指出，比起阿珠和阿花，今年35歲的鄧建華更早體會到社會變化與學佛的關係。

他畢業後加入香港職工會聯盟（職工盟）。他記得，在2014年、為期79天的「佔領運動」（又稱「雨傘運動」）被警方全面清場結束後，社運界有部份人去學佛，一部份人則信奉天主教。

2019年香港再爆發「反送中運動」，社會氣氛壓抑，有市民受影響自殺，鄧建華到現場一起點燈頌經。2020年，他被控管有攻擊性武器罪，囚4個月；他在獄中唸心經、看佛書，穩住自己。出獄以後，教協、民陣等不同工會組織受壓解散。當時，鄧建華是職工盟副主席，他的護照再被香港國安處沒收。

佛學常提「無常」，認為萬物都是暫時的、剎那生滅。鄧建華說，這個觀念影響他很深。「無論開心還是不開心，還是你正在遭受壓力……全部都是暫時。如果清醒一點的時候，你知道這個是歷史長河裡面的一點」，這給予他力量去積極面對。

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