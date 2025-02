全裸女子跳上警車抗議！與警對峙引發路人支持 為伊朗女權發聲

2025/02/06 13:16

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗東北部日前發生一起抗議事件,一名女性全裸跳上警車,這名女子坐在警車擋風玻璃上,舉起雙手,並對著現場的警察大聲喊叫。儘管警方一度嘗試將其強行拉下車,但女子堅持不下來,甚至在車頂上爬上警車閃爍的警示燈,並向路過的駕駛揮舞雙臂,獲得部分路人支持。

綜合外媒報導,目擊者表示,這名女性在市區一處繁忙路段突然跳上警車引擎蓋,隨後在擋風玻璃上展開抗議。儘管警方多次嘗試將該名全裸女子拉下警車,甚至有一名警察試圖伸手進入車內拿取武器,這名女子始終不肯移動。而且面對手持突擊步槍的警察威嚇,她還爬上警車頂部的警示燈,向路過民眾揮手示意。現場多名路過駕駛以鳴喇叭方式表達支持。

這名全裸的女性在抗議後被送往當地醫院,並未有進一步的消息披露她的健康狀況或是否會面臨起訴。一名自稱是她丈夫的男子確認了她的住院情況,但並未透露更多細節。

社交媒體上對此事件的討論指出,這名女性可能是為了抗議伊朗政府對女性服裝的越來越嚴苛的法規。伊朗的服裝法對女性的穿著有嚴格規定,強制要求女性在公共場合佩戴頭巾,並穿著覆蓋身體的衣物。

近期,伊朗政府提出新法案,規定任何裸露、半裸或穿著被認為不合規的女性,都將面臨逮捕並提交司法機關,違者甚至可能被禁止出境或禁止使用社交媒體。

此次抗議行動發生在伊朗日益嚴格的服裝法背景下,這些法律已經引發了多起女性反抗的行動。2022年,因為佩戴不當頭巾而被拘捕的瑪莎·阿米尼(Mahsa Amini)去世,引發了全國範圍的大規模抗議,並激起了全球對伊朗女性權益的關注。

