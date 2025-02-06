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    第二種禽流感病毒首次出現美國乳牛中 美國16州已爆發規模感染

    美國農業部近日宣布，在美國乳牛身上首次發現了第二種禽流感病毒株 D1.1。（路透）

    美國農業部近日宣布，在美國乳牛身上首次發現了第二種禽流感病毒株 D1.1。（路透）

    2025/02/06 12:27

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國農業部（USDA）近日宣布，在美國乳牛身上首次發現了第二種禽流感病毒株 D1.1。這一新毒株此前僅在野鳥和家禽中檢測到，這個發現表明已經從這些物種傳播到乳牛，首例發現地點為內華達州。根據美國農業部的報告，這是透過其12月初啟動的全國牛奶檢測計畫發現的。

    綜合外媒報導，此番發現引起關注的是D1.1毒株對人類的潛在危險性。自2024年4月以來的67例美國人類禽流感病例中，有一例感染了D1.1毒株，患者已於今年稍早過世，但相關衛生官員表示此患者年齡超過65歲並有健康問題。此外，加拿大的一名13歲女孩也因感染同一病毒而住進加護病房。

    截至目前，美國已有16個州確認957例乳牛感染病例，其中加州和內華達州在過去30天內新增36起感染。雖然美國疾病管制與預防中心（CDC）表示對一般大眾的風險依然很低，但美國農業部強調，發現D1.1毒株並不會改變其禽流感根除策略，並將繼續對全國的生乳樣本進行檢測。

    專家指出，D1.1毒株可能會對乳牛群體和野生動物間的疫情產生更大影響，並呼籲加強防範措施；美國農業部表示，將根據最新檢測數據加強疫情應對，並於近期發佈相關技術簡報。

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