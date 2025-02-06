剛果監獄暴動！數千男囚越獄 逾百女囚慘遭強暴後被活活燒死

網路影片顯示，越獄現場竄出大量黑煙，疑似大批男囚紛紛逃離。（影片截圖）

2025/02/06 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕剛果民主共和國東部城市戈馬（Goma）日前發生監獄暴動，混亂中數千名男囚犯越獄，但女子監獄區卻被縱火，逾百女囚犯慘遭強暴後被活活燒死。

綜合英國《BBC》、《衛報》報導，盧安達支持的武裝組織「M23」上週佔領這座城市後，當地陷入了混亂，街道上隨處可見傷者、遺體，還有砲彈飛過民宅。期間大批囚犯從Munzenze監獄越獄。

相關影片顯示，1月27日上午，Munzenze監獄冒出大量黑煙，陸續有人群從燃燒的建築中逃出，還伴隨密集的槍聲。

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聯合國駐戈馬維和部隊副團長范德佩爾（Vivian van de Perre）稱，儘管數千名男子成功逃離監獄，但女子監獄區域卻被縱火焚燒。該監獄中關押了數百名婦女，「她們都被強暴了，然後她們還放火燒了女囚區。後來他們都死了。」

據BBC引述一份聯合國內部文件指出，越獄期間，約有165至167名女性遭男囚攻擊。

剛果民主共和國東部城市戈馬遭武裝組織M23佔領後，陷入一片混亂。圖為紅十字會成員和志願者在搬運受害者遺體。（歐新社）

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