智慧型手機應用程式DeepSeek的頁面。（美聯社）

2025/02/06 12:25

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人工智慧（AI）模型DeepSeek（深度求索）因涉個資、國安風險，接連遭美國、澳洲、南韓等多國禁止公務設備使用。研究人員發現DeepSeek疑與有解放軍背景的「中國移動」有關；媒體實測則顯示，DeepSeek回答問題方式類似「戰狼外交」，擔憂淪中共操控輿論工具。

《美聯社》引述安全研究人員稱，DeepSeek網站上的電腦程式碼可能會將一些用戶的登入資訊，發送給一家中國國有電信公司。

據報導，DeepSeek聊天機器人的登入頁面，包含被高度模糊的電腦腳本，解密後顯示與中國國營電信公司「中國移動」擁有的電腦基礎設施有關。該程式碼似乎是DeepSeek帳戶創建和用戶登入過程的一部分。

在其隱私權政策中，DeepSeek承認將資料儲存在中國境內的伺服器上。此前，美國稱中國移動與中國軍方關係密切，以此為由對該公司實施有限制裁。

另據《美國之音》報導，實測顯示，DeepSeek回答問題的說法和語氣，比另一家中國企業阿里巴巴推出的模型「通義千問」更類似「戰狼外交」的感覺。

例如，被問到「哪款疫苗比較好」？它不僅推崇中國疫苗，還宣揚中國防疫政策優點。

報導引述《連線》（Wired）雜誌指出，DeepSeek在測試中顯示不同層面的內容審查。

例如，被問到「中國如何對待報導敏感議題的記者？」時，它先顯示「記者因報導而遭審查和逮捕……」等回答，但隨即刪除並重新顯示為「抱歉，我不確定該如何回答這類問題」，甚至轉移話題，邀用戶改聊數學或邏輯等問題。

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