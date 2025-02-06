菲律賓副總統莎拉遭「高票彈劾」 未來恐無法參選公職

菲律賓副總統莎拉·杜特蒂（Sara Duterte），資料照。（路透）

2025/02/06 11:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓眾議院昨（5日）通過對副總統莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾案，指控她違反《憲法》、背叛公眾信任及收受賄賂等罪名。該案將交由參議院進行審理，若通過，莎拉將成為菲律賓史上首位被彈劾的副總統，並喪失未來擔任公職的資格。

綜合外媒報導，菲律賓眾議院共有306個席次，其中215名眾議員投票支持彈劾，遠超三分之一門檻。接下來，參議院將進行審判，若24名參議員中有三分之二（16人）投票贊成，彈劾案將會正式成立。

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菲律賓總統不得連任，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）無法在2028年再次參選，薩拉原本被認為是下屆總統的熱門人選，若彈劾案通過，她將被永久禁止擔任公職，提前終結其政治生涯。

莎拉是前總統杜特蒂之女，2022年與小馬可仕聯手參選，憑藉兩大家族的影響力取得壓倒性勝利。然而，雙方聯盟近年來矛盾加深，政治分歧浮上檯面。去年11月，莎拉在記者會上發表驚人言論，聲稱若自己遭遇暗殺，她雇用的刺客將為她復仇，並點名總統小馬可仕、第一夫人路易絲（Louise Marcos）及總統表弟、眾議院議長羅穆阿爾茲（Speaker Martin Romualdez）。

針對彈劾案，莎拉尚未正式回應，但她的哥哥保羅（Paolo Duterte）表示，這是「明顯的政治迫害行為」，並指責對手議員們迅速收集簽名，向參議院推動一項「毫無根據的彈劾案」。

菲律賓眾議院院長羅慕德斯（Martin Romualdez）昨日落槌通過對副總統莎拉的彈劾表決。（歐新社）

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