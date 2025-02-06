盜竊谷歌AI技術！中國籍工程師被美陪審團追加14項罪嫌

1名中國軟體工程師被控在美國從事間諜活動，從谷歌竊取機密技術，推動中國AI產業發展。示意圖。（法新社資料照）

2025/02/06 11:55

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾在美國科技巨頭谷歌（Google）工作的1名中國籍軟體工程師被控在美國從事間諜活動，包括從谷歌竊取人工智慧（AI）機密技術，推動中國AI產業發展。

綜合媒體報導，美國司法部4日發出聲明稱，早前因4項竊取商業秘密罪而被起訴的中國籍前谷歌工程師丁林葳（Linwei Ding，音譯），被追加指控7項經濟間諜罪和7項竊取商業秘密罪，且與他從谷歌竊取AI相關技術有關。

請繼續往下閱讀...

丁林葳任職谷歌期間秘密與2家中國公司結盟，且有意在2022年6月出任北京1家科技新創公司技術長。2023年5月，他更在上海成立「至算科技有限公司」，從事AI相關業務，並擔任執行長。

聲明指出，若上述罪名成立，每項竊取商業秘密罪將面臨最長10年監禁和最高25萬美元（約新台幣820萬元）罰款；每項經濟間諜罪則將面臨最長15年監禁及最高500萬美元（約新台幣1.6億元）罰款。

本案由2023年2月成立的跨部門執法團隊「破壞性科技打擊任務小組」（Disruptive Technology Strike Force）負責。小組協助阻止中國、俄羅斯等國竊取先進技術，遏阻其對國家安全構成潛在威脅。

4日公布的起訴書顯示，谷歌在2019年聘用丁林葳擔任軟體工程師。2022年5月至2023年5月，丁林葳向雲端運算服務谷歌 Cloud個人帳戶上傳了逾1000個檔案，包含谷歌的商業機密等訊息。

起訴書稱，丁林葳透過竊取谷歌的商業機密，意圖使中國政府受益。他涉嫌竊取與硬體基礎設施和軟體平台相關技術，這些技術來自谷歌的超級計算數據中心，幫助中國獲取及訓練大型的AI模型。

同時，丁林葳從谷歌竊取的商業機密軟體，能使晶片執行通訊任務，且可將數千個晶片編排成能訓練和執行尖端AI的超級電腦軟體。

據早前報導，谷歌在2023年12月發現丁林葳竊取機密的行為，不久他就向谷歌提出辭呈，並企圖逃回中國。但在谷歌及美國聯邦調查局（FBI）追查下，被限制出境的丁林葳於2024年3月在加州被捕，不久即被指控4項竊取商業秘密罪遭起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法