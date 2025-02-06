巴基斯坦驅逐阿富汗難民 聯合國示警：恐釀人道危機

巴基斯坦政府近日展開大規模行動，加快驅逐無合法身分的阿富汗難民，數千人已被遣返回阿富汗，示意圖。（法新社）

2025/02/06 10:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦政府近日展開大規模行動，加快驅逐無合法身分的阿富汗難民，數千人已被遣返回阿富汗。聯合國難民署（UNHCR）與國際移民組織（IOM）對此表達嚴重關切，警告此舉可能導致人道危機，並加劇阿富汗境內的不穩定局勢。

綜合外媒報導，自2025年1月1日起，巴基斯坦伊斯蘭堡和拉瓦爾品第地區的阿富汗國籍人士被逮捕的情況顯著增加，無論其擁有何種身分證明，均有報導指出阿富汗國籍人士遭到大規模圍捕。

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自2023年以來，巴基斯坦對無合法證件的外國人進行打擊，阿富汗人在當地幾乎處於隱匿生活狀態。據估計，已有約80萬名阿富汗人自願返回或被遣返。此外，川普政府宣布自1月27日起，將暫停美國難民接收計劃，並將此政策維持至少三個月，這一決定令原本希望近期前往美國的阿富汗民眾深受打擊。

聯合國難民署發言人表示，許多被遣返者在阿富汗缺乏安全保障，尤其是婦女與兒童，將面臨生存挑戰。此外，國際移民組織指出，阿富汗目前正面臨經濟困境與糧食短缺，遣返行動將進一步惡化當地情勢。

巴基斯坦政府則表示，遣返行動是維護國內安全的必要措施，並強調當局已提供充足時間讓難民自行離境。然而，人權組織批評，這一政策忽視了許多阿富汗難民的困境，迫使他們回到戰亂與貧困的環境。

目前，國際社會對此事件的關注持續升溫，部分國際組織呼籲巴基斯坦政府暫緩行動，並尋求更具人道精神的解決方案。聯合國則呼籲國際社會提供更多援助，以協助受影響的阿富汗難民安置與重建生活。

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