強化邊境治安換取美國暫緩加收關稅 墨西哥部署萬名國民警衛隊

墨西哥當局已向美墨邊境派遣1萬國民警衛隊，維護邊境治安、打擊毒品走私。（歐新社）

2025/02/06 11:35

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2月1日針對加拿大及墨西哥動關稅戰，揚言對加拿大與墨西哥產品課徵25％關稅，引發全球關注。不過在4日關稅開徵前夕，加拿大及墨西哥允諾將化解美國對邊境安全及毒品走私的疑慮，換取川普暫緩提高關稅1個月。對此，墨西哥當局已向美墨邊境派遣首批國民警衛隊，人數多達1萬人。

綜合外媒報導，作為暫緩川普對墨西哥徵收高額關稅的協議，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）承諾將向美墨邊境派遣1萬名國民警衛隊，防止毒品從墨西哥走私至美國，特別是芬太尼。此外，美國也承諾會防止武器從美國流入墨西哥。和美國不同的是，墨西哥沒有專門用於巡守邊境的巡邏人力，必須依靠軍隊或是國民警衛隊來維護邊境治安。

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墨西哥政府4日指出，國民警衛隊已被部署至美墨邊境的18個城鎮，與美國加州接壤的提華納（Tijuana）將有1949名國民警衛隊進駐，是墨西哥邊境城鎮中最多，其次是與美國德州接壤的華雷斯城（Juárez），墨國政府派遣至少1650名國民警衛隊員。

國民警衛隊成員戴著面具、攜帶武器，沿著華雷斯城市郊邊界搜尋，將犯罪集團及非法移民藏在壕溝中、準備用來越境的簡易梯子與繩索沒收。墨西哥安全分析師馬薩（Jonathan Maza）表示，如果國民警衛隊被部署至提華納這種安全問題嚴重、毒品流通猖獗的城市，將對打擊毒品走私大有幫助，但他認為，美國和墨西哥官員分享更多的情報和資訊，對阻止毒品流動也非常重要。

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