神秘巨大冰塊從天而降！砸中佛州民宅金屬屋頂破大洞

佛州當地民宅近日遭從天而降大冰塊砸中金屬屋頂。（圖擷自「Palm Coast Fire Department」臉書粉專）

2025/02/06 13:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州當地民宅近日下午遭從天而降大冰塊砸中金屬屋頂，居民聞訊緊急報案，目前尚未查明冰塊來源，聯邦調查局已展開調查。

綜合外媒報導，棕櫚海岸消防局當地時間3日下午3時30分左右接獲通報，當地某戶民宅遭從天而降一個大冰塊砸中屋頂破洞，消防員趕赴現場發現金屬屋頂有破洞，所幸無人傷亡，殘餘冰塊已滲入住家，人員隨後通知美國聯邦航空總署（FAA）和棕櫚海岸建築部。

請繼續往下閱讀...

棕櫚海岸建築部門經檢查後，認為該房屋仍可安全入住，消防部門則在受損屋頂上遮蓋藍色防水布作為保護，尚不清楚冰塊來源。美國聯邦航空總署5日回應，已展開細部調查，推測水可能滲出並在飛機外部結冰，由於當飛機下降，溫度升高時，冰會融化、脫落，會嘗試判斷冰塊是否可能來自於飛機，然後確定可能涉及的飛機。

屋頂破洞。（圖擷自「Palm Coast Fire Department」臉書粉專）

佛州當地民宅遭從天而降大冰塊砸中金屬屋頂。（圖擷自「Palm Coast Fire Department」臉書粉專）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法