「人造神經元」來了！ 科學家打造逼近人腦觸覺感知系統

仿人腦感知，科學家研發「人造神經元」，實現即時觸覺處理；大腦示意圖。（法新社資料照）

2025/02/06 09:46

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國西北大學與喬治亞理工學院的科學家成功研發人工有機電化學神經元（organic electrochemical neuron），可模擬人類神經運作並實現即時觸覺感知。這項研究標誌著有機電子學與神經形態計算（neuromorphic computing）的重大突破，未來有望應用於智慧機器人與先進感測技術。

人類感知系統依賴高度複雜的神經網路，能根據環境刺激即時回應，因此長期以來一直是人工電子系統難以突破的技術挑戰。這項研究發表於《美國國家科學院院刊》（PNAS），研究團隊成功打造出一款高效人工神經元，其運作頻率範圍與人類神經元相當，並進一步整合人工觸覺受器與人工突觸（synapse），形成完整的觸覺感知系統，能即時感測並處理觸覺訊號。

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西北大學工程學教授、論文第一作者姚堯表示：「這項研究展示了有機電子學的重要進展，以及其在生物與科技融合方面的應用潛力。我們成功開發了一種體積更小、性能卓越的人工神經元，並據此構建了完整的觸覺感知系統，以模仿生物神經元的運作模式。」

目前的人工神經迴路大多存在放電頻率範圍狹窄的問題，影響其在感知系統中的應用效能。該研究的通訊作者、西北大學溫伯格文理學院化學系講座教授馬克斯（Tobin J. Marks）指出：「我們的新型人工神經元，在放電頻率調變方面表現卓越，頻率範圍比現有的有機電化學神經迴路提升了50倍，這是神經形態電子學領域的一項重要突破。」

另一位通訊作者、喬治亞理工學院材料科學與工程學院教授法切蒂（Antonio Facchetti）補充道：「這是首個基於人工神經元的完整神經形態觸覺感知系統，成功整合了人工觸覺受器與突觸，並能即時將觸覺刺激轉化為神經脈衝，進一步解碼為突觸後訊號。」

這項研究結合了多個領域的專業知識，由化學專家開發先進的有機材料，再由電子工程師將其整合至電路設計、製造與系統整合。人類大腦擁有約860 億個神經元，要完全複製這樣的感知系統仍是重大挑戰，但研究團隊計劃進一步縮小人工神經元的體積，提升其可製造性與應用潛力，未來有望應用於更智慧的機器人、義肢技術以及先進人機互動系統。

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