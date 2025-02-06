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    川普不排除派美軍接管加薩 白宮與魯比歐紛紛緩頰

    白宮新聞秘書李威特表示，川普是認為美國需要參與加薩重建，但這不代表川普承諾要向加薩派遣地面部隊。（歐新社）

    白宮新聞秘書李威特表示，川普是認為美國需要參與加薩重建，但這不代表川普承諾要向加薩派遣地面部隊。（歐新社）

    2025/02/06 09:08

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普4日在白宮接見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）時語出驚人，宣布美國將接管加薩走廊，推動建設和開發，且不排除美軍進駐的可能性，川普此說法引起阿拉伯世界強烈反彈。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）和正在出訪的國務卿魯比歐5日紛紛出來緩頰。

    綜合外媒報導，川普除了聲稱不排除派遣美軍前往加薩，還提到巴勒斯坦人需要「永久安置」到鄰國。李威特在記者會中被問到，川普是否真的要派遣美軍赴加薩，她表示，川普是認為美國需要參與加薩重建，但這不代表川普承諾要向加薩派遣地面部隊。李威特表示，川普是希望在加薩走廊重建期間，住在加薩的巴勒斯坦人可以「暫時撤離」。

    魯比歐在出訪瓜地馬拉期間也針對川普的加薩言論緩頰，表示川普的提議非常慷慨，他的目的是協助清理加薩廢墟及未爆彈，重建因以哈戰爭而被封鎖的加薩，以便人們可以重新搬回去，川普只是希望巴勒斯坦人在加薩重建期間暫時離開。

    魯比歐表示，川普的提議非常慷慨，川普的目的是協助清理加薩廢墟及未爆彈、重建加薩，當地巴勒斯坦人只是要在重建期間暫時搬離。（美聯社）

    魯比歐表示，川普的提議非常慷慨，川普的目的是協助清理加薩廢墟及未爆彈、重建加薩，當地巴勒斯坦人只是要在重建期間暫時搬離。（美聯社）

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