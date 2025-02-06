川普簽署行政命令 禁跨性別生理男性參與女子運動

川普邀請許多女性青少年及兒童運動員到白宮東廳，在眾人圍繞見證下，川普簽署這份以「阻止男性參與女子體育」為題的行政命令。（歐新社）

2025/02/06 07:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普在總統大選前承諾，將禁止跨性別運動員參加女子體育比賽，而他在美國時間5日簽署行政命令兌現承諾，川普在簽署時表示：「女子運動僅限於女性參加，有了這項行政命令，關於女子運動的戰爭就結束了。」

綜合外媒報導，2月5日正好是美國「全國女孩與婦女體育日」（National Girls and Women in Sports Day），川普邀請許多女性青少年及兒童運動員到白宮東廳，在眾人圍繞見證下，川普簽署這份以「阻止男性參與女子體育」為題的行政命令，同時這也是川普自1月20日上任以來所簽署的第4項針對跨性別者的行政命令。川普還提到，他已經指示國務卿魯比歐（Marco Rubio）向國際奧會明確表示「美國堅決反對跨性別的瘋狂行為」。

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《美聯社》報導指出，這項行政命令賦予司法部和教育部等聯邦機構廣泛的權力，以確保接受聯邦資助的實體遵守《教育法修正案第九條》，需符合川普政府的性別觀點，即把「性別」解釋為一個人出生時的生理性別。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）在川普簽署行政命令前的記者會中提到，川普總統承諾要恢復美國的常識，他將繼續履行這一承諾、簽署行政命令，禁止男性參與女子運動，以維護運動員的安全、保護競爭的公平性並遵守《教育法修正案第九條》的承諾。李威特強調，性別意識形態的瘋狂已經結束了。

川普表示：「女子運動僅限於女性參加，有了這項行政命令，關於女子運動的戰爭就結束了。」（歐新社）

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