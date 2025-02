畫面曝光！日航787右翼西雅圖撞達美737機尾

2025/02/06 07:06

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國華盛頓州西雅圖國際機場5日發生班機擦撞意外,一架日本航空班機在停機坪跑道滑行時,右側機翼撞上停機坪另一側的達美航空客機尾部,所幸過程中無人受傷。

綜合外媒報導,美國聯邦航空總署(FAA)透過聲明指出,兩機碰撞事故發生在當地時間上午10點40分左右,當時達美航空波音737-800客機正等待除冰作業,剛從東京成田飛抵西雅圖的日本航空波音787-9在跑道滑行準備進入停機坪,不料在滑行過程中,日航波音787-9的右側機翼掃到達美航空波音737-800的尾翼,造成波音737-800的尾翼破損。

達美航空指出,被撞的達美1921航班機上載有142名乘客,原本計畫從西雅圖飛往墨西哥巴亞爾塔港(Puerto Vallarta),事故發生後已將乘客轉移至其他班機。

達美航空的乘客回憶,在碰撞當時機身有點前後搖晃,不久後機長廣播稱「飛機尾部遭撞擊」,不過機上民眾都相對冷靜,依照空服員引導下離開飛機,等待新航班。

