畫面曝光！日航787右翼西雅圖撞達美737機尾

日航班機右翼擦撞達美航空班機尾翼。（美聯社）

2025/02/06 07:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州西雅圖國際機場5日發生班機擦撞意外，一架日本航空班機在停機坪跑道滑行時，右側機翼撞上停機坪另一側的達美航空客機尾部，所幸過程中無人受傷。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）透過聲明指出，兩機碰撞事故發生在當地時間上午10點40分左右，當時達美航空波音737-800客機正等待除冰作業，剛從東京成田飛抵西雅圖的日本航空波音787-9在跑道滑行準備進入停機坪，不料在滑行過程中，日航波音787-9的右側機翼掃到達美航空波音737-800的尾翼，造成波音737-800的尾翼破損。

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達美航空指出，被撞的達美1921航班機上載有142名乘客，原本計畫從西雅圖飛往墨西哥巴亞爾塔港（Puerto Vallarta），事故發生後已將乘客轉移至其他班機。

達美航空的乘客回憶，在碰撞當時機身有點前後搖晃，不久後機長廣播稱「飛機尾部遭撞擊」，不過機上民眾都相對冷靜，依照空服員引導下離開飛機，等待新航班。

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