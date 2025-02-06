拳上版泰勒絲！綜合格鬥男撞名樂壇天后 過磅、唱名慘被笑

英國業餘格鬥選手Taylor Swift撞名天后泰勒絲。（擷取自「The British MMA Scene」IG）

2025/02/06 00:22

〔編譯張沛元／綜合報導〕坐擁數億社群粉絲的美國流行樂天后，與兼差當電工的英國業餘格鬥選手，居然有一項令人瞠目結舌的共同點：他們都叫泰勒絲（Taylor Swift，泰勒．史威夫特）。

與享譽全球的歌后同名對某些人來說可能是利多，但對正準備在綜合格鬥界展露頭角的「男泰勒絲」來說，尷尬嘲諷往往多於沾光蹭聲量─相較於總在歌迷歡呼中登台獻藝的天后泰勒絲，「格鬥男泰勒絲」在上場出賽前的唱名橋段聽到的卻是訕笑。

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「格鬥男泰勒絲」告訴美國有線電視新聞網（CNN），格鬥賽時的唱名根本是用喊的，他只要出賽根本避不了；群眾間總會有人咯咯怪笑，過磅時也一樣；這種被集體訕笑的情況在業餘賽時更嚴重，因為所有選手會待在同一個房間，只要喊到他的名字，就會引發爆笑。

21歲的「格鬥男泰勒絲」說，他大概在10歲左右得知與某位女音樂人撞名；隨他逐漸長大，這名女歌手也愈來愈紅，他也更常面對撞名所帶來的苦惱，特別是在候診間等著看病時，只要一喊出他的名字，一定會被訕笑。

「格鬥男泰勒絲」坦承自己並非泰勒絲的忠粉，迄今一直抗拒外界勸說他在比賽時播放泰勒絲的歌；但他也無意改名，並領悟到「只要我不尷尬，那尷尬的就是別人」的真諦，盼能藉此吸引更多贊助商來協助格鬥事業。

此外，他熱衷向「另一位泰勒絲」學習，特別是在觀眾面前表演，他打趣說，若有機會能與「同名分身」見面，他首先會問對方是否能改名，「或許還會向她借一些追隨者」。

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