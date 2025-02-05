川普新政又髮夾彎！美國郵局重新接收中國、香港包裹

美國郵政總局（USPS）4日表示，將暫時停止接受中國和香港的包裹，5日卻改口，將恢復接收來自中港的信件和包裹。（路透示意圖，本報合成）

2025/02/05 22:28

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國加徵10%關稅的措施4日生效，同時也取消價值低於800美元的「小額豁免條款」。美國郵政總局（USPS）4日表示，將暫時停止接受來自中國和香港的包裹，信件不受影響，但5日又改口，將恢復接收來自中、港的信件和包裹。

路透報導，USPS在聲明中指出：「該局將和美國海關及邊境保護局密切合作，就中國的新關稅措施執行有效的徵收機制，以確保包裹遞送受到的干擾最小。」

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紐約諮詢服務業者Supply Chain Compliance共同創辦人柯里（Maureen Cori）表示：「事實上，人們根本沒有時間為此事做準備。我們真正需要的從政府獲得指導，告訴我們如何在沒有警告或通知的情況下處理這件事。」

柯里指出：「目前，符合小額豁免條款的包裹被集中處理，以便海關可以讓數百或數千件貨物一次通關，但現在它們需要單獨通關，這大大增加了郵政服務、報關代理人的負擔。」

根據美國先前規定，價值800美元以下的商品輸入，可免徵關稅或特定稅項。近年來，利用這項小額豁免條款的情況激增，在一定程度上是因為希恩和Temu業務的爆炸式成長。

美國海關及邊境保護局的數據顯示，去年約有13.6億件包裹利用小額豁免條款進入美國，高於2023年的約6.4億件，聯邦眾議院美中戰略競爭特赦委員會2023年6月的報告指出，近半利用小額豁免條款進入美國的包裹式來自中國，希恩和Temu就佔了絕大多數。

批評人士指出，小額豁免條款讓中國電商企業得以在美國市場迅速發展，同時避開了旨 在保護美國製造商的關稅措施；他們還表示，小額豁免條款為假冒商品和毒品的走私者提供了便利。

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