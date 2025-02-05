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    比利時首都驚爆槍響！2槍手衝進地鐵站開槍 警急大搜索

    比利時首都布魯塞爾市中心Clemenceau）地鐵站爆發槍擊事件，警方到場戒備，追緝2名嫌犯。（法新社）

    比利時首都布魯塞爾市中心Clemenceau）地鐵站爆發槍擊事件，警方到場戒備，追緝2名嫌犯。（法新社）

    2025/02/05 23:54

    〔中央社〕知悉調查情形的消息人士告訴路透社，比利時首都布魯塞爾市中心的克里蒙梭（Clemenceau）地鐵站今天發生槍擊事件後，比利時警方正在地鐵隧道內追捕2名嫌犯。

    路透社報導，比利時檢察官辦公室表示，槍擊事件沒有造成任何傷亡，並提到「目前沒有跡象顯示這起槍擊案與恐怖攻擊有所關聯」。

    法蘭德斯廣播電視台（VRT）指出，這起發生在當地時間上午6時15分左右的事件可能與毒品有關，並表示槍手瞄準了特定目標，但未擊中。

    根據VRT網站發布的影片可以看到，有2人走進市中心的克里蒙梭地鐵站並開槍。事件發生後，該地鐵站和布魯塞爾的其他幾個地鐵站已關閉。

    另一段影片顯示，大批全副武裝的警察聚集在克里蒙梭站，展開大規模搜索行動。

    路透社無法立即驗證這些影像的真實性。

    警方發言人告訴法新社：「監視器畫面顯示有兩人，其中至少1人持有武器，由於嫌疑人朝空中開槍，無人受傷。」

    布魯塞爾是許多歐洲聯盟（EU）機構和北大西洋公約組織（NATO）總部的所在地，這起事件導致當地繁忙的地鐵系統受阻。

    克里蒙梭地鐵站鄰近火車大站布魯塞爾南站（Brussels Midi），該站是從巴黎和倫敦出發的歐洲之星（Eurostar）列車停靠站。

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