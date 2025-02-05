貿易戰加速升級！中國將對美4大科技公司啟動調查

美國總統川普宣布對中國加徵10%關稅的措施4日生效，中國隨即祭出反制措施。（彭博資料照）

2025/02/05 21:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普宣布對中國加徵10%關稅的措施4日生效，中國隨即祭出反制措施，包括以違反反壟斷法為由對Google立案調查。英國《金融時報》 報導，北京當局也考慮對輝達和英特爾下手。對此，先前表示將很快與中國領導人習近平通話的川普指出，「將在適當時間與習通話，現在並不急」。

中國國家市場監督總局（SAMR）4日宣布，已對Google啟動競爭調查，調查將聚焦於其是否支配Android作業系統，並對Oppo、小米等中國手機製造商造成傷害。去年12月對輝達啟動類似反壟斷調查的SAMR，現在也在考慮對英特爾展開正式調查。知情人士透露，儘管對英特爾調查的性質還不清楚，是否啟動將受到美中關係影響。

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Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）表示：「提到貿易談判，這都是中美之間一場高風險撲克大戲的一環。在人工智慧革命中，有很多籌碼擺在桌面上，第一個就是TikTok和用75天的時間來達成交易。」

SAMR對Google的調查始於2019年，但之後幾年就束之高閣，川普勝選後揚言要對中國所有進口商品加徵關稅，該機構去年12月重新啟動這項調查，並於1月川普就任前造訪Google的北京辦公室，要求交出相關資料。

儘管Google已從中國撤除大部分產品，但仍在北京、上海和深圳設有辦公室，維持數位廣告和Google雲端業務，中國僅佔該公司全球營收的1%。

拜登政府在卸任前祭出先進晶片出口管制措施，以抑制中國的AI能力。SAMR去年12月以輝達違反2019年併購邁倫科技（Mellanox Technologies）的承諾為由，對其發動反壟斷調查。SAMR於2020年批准輝達這起併購案，但附帶條件包括輝達不能有反競爭做法，且須確保對中國供應，但中國業者抱怨輝達沒有履行承諾。

中國是英特爾的最大市場，去年全球155億美元營收中，中國就佔29%。《彭博》報導，SAMR也準備對蘋果應用程式App Store展開反壟斷調查。

香港《南華早報》報導，針對中國祭出的反制措施，先前表示將很快與中國領導人習近平通話的川普，4日在回應媒體詢問時表示：「我們在對抗中國和其他人方面將做得很好，他們在利用拜登政府的情況是我前所未見的。我們對中國的貿易赤字約1兆美元，想想看，1兆美元，他們用我們的錢去建立他們的軍事（實力）。」

在回應媒體詢問與習近平通話的可能細節時，川普僅表示「將在適當時間與習通話，現在我並不急」。

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