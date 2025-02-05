川普喊接管加薩重新安置居民 中東特使戲稱：他真懂房地產

無視國際法，川普加薩構想引爆爭議。 （（路透）

2025/02/05 21:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普近日多次公開表態，形容加薩為「待拆除區」，並呼籲「徹底清理」該地，提出以「永久重新安置」加薩居民的構想。根據英國廣播公司（BBC）報導，這一提案在以色列總理納坦雅胡訪美前後由川普於白宮橢圓辦公室及隨後記者會中，陸續闡述，顯示其主張並非僅屬口頭即興之言，而是美國對以巴政策的重大轉變，同時也挑戰國際法底線。

川普及其幕僚指出，加薩已失去居住價值，居民有必要行永久遷移，並將此舉包裝為一項「人道」行動。然而，根據國際法，強制轉移佔領區人口屬於嚴格禁止的行為，巴勒斯坦及多個阿拉伯國家認為，此提案無異於驅逐政策，將對超過200萬巴勒斯坦難民及其後代構成嚴重威脅。

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為此，埃及、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、巴勒斯坦自治政府與阿拉伯聯盟聯合發表聲明，警告該舉動可能「威脅區域穩定、擴大衝突，並破壞和平共存的前景」。

此外，川普在與納坦雅胡的聯合記者會上還提及，美國將「接管」加薩並重建該區，描繪未來的加薩將成為「中東的蔚藍海岸」（Riviera of the Middle East），一座向全球開放的國際都市，但對巴勒斯坦人是否享有返回權則未作明確保證。由川普任命、地產大亨出身的中東特使魏科夫（Steve Witkoff）還幽默評論：「這傢伙真懂房地產。」

當被問及是否會派遣美軍進駐加薩時，川普回應「我們會做必要之事」，引發外界對美國可能進一步軍事介入的擔憂。

分析人士指出，若此計畫得以實施，將成為自1948年以色列建國及1967年以色列占領加薩以來，美國對以巴政策最激進的轉變，可能徹底破壞傳統的「兩國方案」前景，並進一步激化以色列內部極右翼勢力的聲浪，加劇中東局勢動盪，尤其在當前停火與人質交換談判處於關鍵時刻之際。

隨著川普此番提案引發國際社會廣泛關注，不少國家與民間團體紛紛發出強烈譴責，警告該舉動恐將擴大地區衝突並引發新一波人道危機。

地產大亨出身的美國駐中東特使魏科夫。（法新社）

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