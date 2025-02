微塑膠入侵大腦！研究：濃度比其他器官高30倍 可能影響神經系統

微塑膠入侵大腦,研究指出,濃度比其他器官高30倍,恐與失智症有關;示意圖。(取自 Depositphotos)

2025/02/05 20:53

〔編譯陳成良/綜合報導〕《路透》5日報導,最新研究顯示,環境中的微塑膠顆粒進入人體後,在大腦中的累積濃度遠高於其他器官,甚至高出30倍。這項研究進一步發現,罹患失智症(dementia)者的大腦組織內微塑膠含量比其他人高出10倍,但目前尚未確定這是否與失智症的發展有直接關聯。這項研究已發表於《自然醫學》(Nature Medicine)期刊。

研究人員分析了2016年至2024年間解剖取得的91份大腦組織樣本,取自負責認知與行為功能的額葉皮質(frontal cortex),位於眼睛上方和後方。結果發現,所有樣本皆含有微塑膠,其中以聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)與聚苯乙烯(PS)為主,這些物質廣泛存在於食品包裝、瓶裝水與工業製品中。

研究負責人、新墨西哥大學藥學院(University of New Mexico College of Pharmacy)的坎彭(Matthew Campen)教授表示:「我們還不清楚這些塑膠顆粒如何影響大腦。」研究人員推測,微塑膠顆粒可能阻塞了微血管中的血流、干擾大腦神經纖維之間的連結,或者以某種方式吸引了與失智症發展相關的蛋白質。

研究人員還發現,隨著時間的推移,大腦和肝臟中的微塑膠累積量似乎都在增加。在為期八年的研究期間,大腦中的塑膠微粒濃度增加了50%,與地球上塑膠廢棄物的增加趨勢一致。坎彭教授指出,雖然消費者在被警告環境污染物時經常不以為意,但這項新發現應該引起人們的警惕。

坎彭表示:「沒有人會對大腦內存在大量塑膠顆粒無所謂。」他強調,微塑膠可能對神經系統產生影響,但仍需進一步研究確認其長期健康風險。

