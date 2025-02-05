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    微塑膠入侵大腦！研究：濃度比其他器官高30倍 可能影響神經系統

    微塑膠入侵大腦，研究指出，濃度比其他器官高30倍，恐與失智症有關；示意圖。（取自 Depositphotos）

    微塑膠入侵大腦，研究指出，濃度比其他器官高30倍，恐與失智症有關；示意圖。（取自 Depositphotos）

    2025/02/05 20:53

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》5日報導，最新研究顯示，環境中的微塑膠顆粒進入人體後，在大腦中的累積濃度遠高於其他器官，甚至高出30倍。這項研究進一步發現，罹患失智症（dementia）者的大腦組織內微塑膠含量比其他人高出10倍，但目前尚未確定這是否與失智症的發展有直接關聯。這項研究已發表於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊。

    研究人員分析了2016年至2024年間解剖取得的91份大腦組織樣本，取自負責認知與行為功能的額葉皮質（frontal cortex），位於眼睛上方和後方。結果發現，所有樣本皆含有微塑膠，其中以聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）與聚苯乙烯（PS）為主，這些物質廣泛存在於食品包裝、瓶裝水與工業製品中。

    研究負責人、新墨西哥大學藥學院（University of New Mexico College of Pharmacy）的坎彭（Matthew Campen）教授表示：「我們還不清楚這些塑膠顆粒如何影響大腦。」研究人員推測，微塑膠顆粒可能阻塞了微血管中的血流、干擾大腦神經纖維之間的連結，或者以某種方式吸引了與失智症發展相關的蛋白質。

    研究人員還發現，隨著時間的推移，大腦和肝臟中的微塑膠累積量似乎都在增加。在為期八年的研究期間，大腦中的塑膠微粒濃度增加了50%，與地球上塑膠廢棄物的增加趨勢一致。坎彭教授指出，雖然消費者在被警告環境污染物時經常不以為意，但這項新發現應該引起人們的警惕。

    坎彭表示：「沒有人會對大腦內存在大量塑膠顆粒無所謂。」他強調，微塑膠可能對神經系統產生影響，但仍需進一步研究確認其長期健康風險。

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