美國優先2.0？川普戰略轉向掀「擴張主義」疑慮

美國總統川普與以色列總理納坦雅胡，4日在白宮東廳舉行聯合記者會。（法新社）

2025/02/05 19:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普提議由美國接管加薩走廊，並將其打造為「國際度假勝地」，此構想旋即引發國際外交界譁然。川普此舉看似突兀，實則延續其政府重返白宮後，從「美國優先」轉向「美國更多」的政策脈絡，意在測試國際社會對領土擴張的接受度，並為後續中東談判預作戰略部署。

《路透》分析指出，川普第二任期伊始，即展現與競選承諾迥異的擴張傾向。此政策轉變可見於近期一連串領土主張。除加薩提議，其團隊亦頻繁釋放擴張信號，包括重提巴拿馬運河控制權爭議、提議購買格陵蘭，甚至由幕僚間接暗示「加拿大可能成為美國第51州」。儘管多數分析家視上述主張為談判籌碼，其擴張主義傾向已對美國與傳統盟友關係構成衝擊。

請繼續往下閱讀...

民調顯示，美國國內對擴張政策缺乏民意基礎。《路透》益普索（Ipsos）最新民調指出，僅不到30%美國民眾支持收回巴拿馬運河，贊成購買格陵蘭者更僅16%。即使共和黨支持者中，也僅15%認同以軍事手段取領土，凸顯川普政府路線與基層民意存在落差。

川普政府「加薩構想」不僅延續其擴張主義政策，更體現地緣戰略與商業利益結合。川普於記者會上，以慣用房地產開發語彙，描繪加薩走廊願景：「這將成國際化驚人場所，全球代表皆將進駐，包括巴勒斯坦人。」其女婿、前中東事務顧問庫許納（Jared Kushner），也曾稱加薩為「極具價值」海濱地產，足見川普政府視加薩為可開發商業資產，而非人道危機。

華府職智庫「大西洋理事會」中東計畫主任韋克士勒（Will Wechsler）認為，此舉符應川普「極限施壓」談判模式：先拋出爭議方案營造議價空間，實為與巴勒斯坦自治政府談判之起手式。戰略暨國際研究中心中東計畫負責人阿特曼（Jon Alterman）則警告，此說法形同否定國際社會力推「兩國方案」，恐使以巴和平進程全面倒退。

更甚者，川普政府「加薩構想」不僅涉複雜地緣政治，更觸及嚴峻人道危機與法律紅線。聯合國數據顯示，加薩走廊逾七成人口為巴勒斯坦難民後裔，長期飽受戰火與人道危機。人權觀察組織佩奇批評，強制遷移違反《日內瓦第四公約》第49條，禁止佔領區人口轉移，構成「戰爭罪」。

值得注意，川普雖稱計畫包含巴勒斯坦人居住權，卻未提具體保障措施。特拉維夫大學學者米夏爾（Avi Mizrachi）分析，此提案實質迎合以色列右翼「大以色列」主張，恐加速約旦河西岸屯墾區擴張。此外，川普中東政策或成國內政治新戰場，民主黨已表態將就「擴張主義違憲疑慮」啟動國會聽證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法