沒付錢就賠商標！ 挺川團體「驕傲男孩」判給遭襲黑人教會

2020年9月7日的檔案照顯示，挺川極右翼組織「驕傲男孩」的1名成員在位於奧勒岡州首府賽勒姆的奧勒岡州州議會大廈前，高舉印有該組織黃黑色月桂花環標誌的旗幟。（美聯社）

2025/02/05 19:25

〔編譯張沛元／綜合報導〕力挺美國總統川普的美國極右翼團體「驕傲男孩」（Proud Boys）怕是暫且驕傲不起來了，因為該組織名稱「驕傲男孩」商標的所有權，已被法官判給一家位於華府、曾遭其攻擊破壞的黑人教會，意味「驕傲男孩」今後無法在未獲該黑人教會的同意下，販售任何帶有其名稱或標誌的商品。

華府高院法官波塞爾（Tanya M. Jones Bosier）3日裁示，大都會非洲衛理公會教會（The Metropolitan African Methodist Episcopal Church）擁有「驕傲男孩」的商標所有權，此外還給予該教會商標留置權，以及阻止「驕傲男孩」在未獲該教會允許下使用商標或販售如T恤或帽子等授權商品的權力。

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如此一來，除非該黑人教會點頭，否則全美各地的「驕傲男孩」分會將再也無法合法使用其名稱，或該組織的黃黑色月桂花環傳統標誌。

此一判決衍生自2020年美國總統大選紛擾。2020年12月12日，不接受該年總統大選結果的「驕傲男孩」前領導人泰瑞歐（Enrique Tarrio）及其數名手下，在華府的一場名為「停止偷竊」（即否認川普2020年敗選並反控選舉結果被偷）的挺川集會結束後，暴力夜襲距離白宮只有幾條街的前述黑人教會，包括翻越圍欄進入教堂與燒掉該教會的「黑人的命也是命」橫幅。

2023年6月，「驕傲男孩」被法庭下令必須支付該黑人教會280萬美元（約台幣9195萬元），但「驕傲男孩」並未照辦；法庭因此將「驕傲男孩」的商標所有權判給「大都會非洲衛理公會」，讓該教會有權拒絕使用「驕傲男孩」的名稱及其標誌。

對此，因涉及2021年1月6日美國國會山莊攻擊事件被判刑22年、川普就職後獲得特赦的泰瑞歐，看似無意照辦；他在社群媒體X上發文痛批法官應該被彈劾以及該黑人教會應該被撤銷其非營利組織地位…「他們的行為是對正義的背叛…我不屑任何針對我的動議、判決與命令」。

美國極右翼挺川團體「驕傲男孩」因未能支付遭其攻擊的黑人教會賠償金，以致該組織的商標所有權落入上述黑人教會之手。圖為2025年1月21日，1名自稱是「驕傲男孩」成員的男子與其他示威者聚集在華府中央拘留所（反射於其太陽眼鏡鏡面）外。（法新社）

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