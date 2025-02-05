黃仁勳發公開信稱讚DeepSeek？ 輝達發聲闢謠：是假的！

近日網上瘋傳黃仁勳發公開信稱讚DeepSeek，不過輝達公關出面闢謠。（資料照）

2025/02/05 19:58

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI模型DeepSeek橫空出世後，引發國際關注，近日網路上還瘋傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳發公開信稱讚DeepSeek。不過輝達公關出面闢謠，直言網傳內容是假消息！

號稱低成本的中國AI新創DeepSeek，上月20日推出後掀各界熱議，部分人士大讚中國突破美國晶片封鎖，AI晶片大廠輝達的股價也一度因DeepSeek衝擊受到重挫。不過近日網上瘋傳「黃仁勳寫給輝達同仁的公開信」內容，宣稱黃仁勳在信中稱讚DeepSeek，還說「任何新興力量的出現，都是對行業生命力的最佳印證」、「今日的股價波動，不過是漫長征程中的一陣山風，而我們早已學會在峭壁上穩步前行」等語。

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對此，台灣事實查核中心向輝達公司在台灣、澳洲及南亞地區的媒體公關求證，輝達公關直言網傳的「黃仁勳公開信」是假訊息。此外，查核中心也特別到輝達官網查找，並於Google使用「Jensen Huang DeepSeek letter」等關鍵字搜尋近期國際媒體報導，都沒有找到相關訊息，倒是有搜到上月31日美國總統川普與黃仁勳在白宮會面討論半導體及AI政策時，有談到DeepSeek議題。

科技專家許美華今天（5日）也在臉書轉發此事，「雖然我本來就知道，還是講一下，網傳『黃仁勳稱讚DeepSeek的公開信』，是假的！回應求證，輝達公關已經否認了。有人找到，這個偽造公開信，原始出處來自中國社群平台微信用戶『33 de MindMemo』發布的內容。」

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