1億日圓蓋公廁！奈良山區小村居民怒轟浪費錢 網Google地圖標註

日本奈良縣東部山區偏鄉小村新蓋公共廁所竟斥資近1億日圓（約新台幣2186萬元）。（圖擷取自@rrclxv 社群平台「X」）

2025/02/05 20:33

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良縣東部山區一處偏鄉小村，去年新蓋一座看起來非常普通的公共廁所，竟斥資近1億日圓（約新台幣2186萬元），與附近地區公廁建造成本差距甚大，引發當地居民不滿抗議、憤怒痛批村長浪費公帑，但村長出面駁斥，認為建造成本在「合理範圍」。

綜合日媒報導，位在奈良縣東部山區、全村人口僅約1300人的御杖村，去年2月新蓋一座公廁，內部男廁與女廁各一間，另有男女專用的無障礙廁所各一間，還配有尿布台，整體來看相當普通、隨處可見的公廁設計，頂多在公廁旁還設有一處寬敞的停車場。然而，公廁建設費用被曝光後，引發當地村民不滿。

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報導指出，這座新公廁的建造成本，加上周遭停車場的維修費用，總共耗費了9500萬日圓（約新台幣2078萬元），逼近上億的花費在當地引起巨大爭議。據了解，公廁的建設費用由輔助人口稀少地區發展的「人口減少債券」支付，限期10年償還，其中70％由中央分配給地方政府的經費支付，另外30％則由御杖村的村民負擔。

當地村民不滿稅金被如此使用，反觀御杖村附近村落建公廁花費最高只到2000萬日圓（約新台幣437萬元），質疑村長浪費錢，「以廁所的規模來說，這個價格也太奇怪了吧！」。不僅如此，這座公廁還在日本社群掀起熱烈討論，甚至還有網友在Google地圖把它註記為「1億日圓廁所」（一億円トイレ）。

遭到大量村民質疑的伊藤收宜村長則說，公廁的建築物木材是使用來自御杖村與奈良縣其他地區生產的檜木，從使用的原材料及設計理念來看，成本並沒有特別高。建設前有綜合考量物價及人力費用上漲、當地的觀光效益等因素後，才會有高達近1億日圓的開支，「這樣的開銷是合理的。」

有網友在Google地圖把它註記為「1億日圓廁所」（一億円トイレ）。（圖擷取自@rrclxv 社群平台「X」）

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