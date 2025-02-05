1億日圓蓋公廁！奈良山區小村居民怒轟浪費錢 網Google地圖標註
日本奈良縣東部山區偏鄉小村新蓋公共廁所竟斥資近1億日圓（約新台幣2186萬元）。（圖擷取自@rrclxv 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本奈良縣東部山區一處偏鄉小村，去年新蓋一座看起來非常普通的公共廁所，竟斥資近1億日圓（約新台幣2186萬元），與附近地區公廁建造成本差距甚大，引發當地居民不滿抗議、憤怒痛批村長浪費公帑，但村長出面駁斥，認為建造成本在「合理範圍」。
綜合日媒報導，位在奈良縣東部山區、全村人口僅約1300人的御杖村，去年2月新蓋一座公廁，內部男廁與女廁各一間，另有男女專用的無障礙廁所各一間，還配有尿布台，整體來看相當普通、隨處可見的公廁設計，頂多在公廁旁還設有一處寬敞的停車場。然而，公廁建設費用被曝光後，引發當地村民不滿。
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報導指出，這座新公廁的建造成本，加上周遭停車場的維修費用，總共耗費了9500萬日圓（約新台幣2078萬元），逼近上億的花費在當地引起巨大爭議。據了解，公廁的建設費用由輔助人口稀少地區發展的「人口減少債券」支付，限期10年償還，其中70％由中央分配給地方政府的經費支付，另外30％則由御杖村的村民負擔。
當地村民不滿稅金被如此使用，反觀御杖村附近村落建公廁花費最高只到2000萬日圓（約新台幣437萬元），質疑村長浪費錢，「以廁所的規模來說，這個價格也太奇怪了吧！」。不僅如此，這座公廁還在日本社群掀起熱烈討論，甚至還有網友在Google地圖把它註記為「1億日圓廁所」（一億円トイレ）。
遭到大量村民質疑的伊藤收宜村長則說，公廁的建築物木材是使用來自御杖村與奈良縣其他地區生產的檜木，從使用的原材料及設計理念來看，成本並沒有特別高。建設前有綜合考量物價及人力費用上漲、當地的觀光效益等因素後，才會有高達近1億日圓的開支，「這樣的開銷是合理的。」
拡散希望❗❗— 坂本さん （@rrclxv） July 14, 2024
奈良県の御杖村っいうとこの役場が税金を使ってエグいことしてる
村の入口に約一億円使ってトイレ建てたらしくて、一億のトイレどんなんやろな思ったら
二人しか入れへん笑 部屋2つだけ笑
大阪万博のトイレ50人ぐらい入れて二億円って言うやん？
ほんまに一億円するんか？って思う pic.twitter.com/Wv7CXmiGDe
一億円トイレ。費用はうんうんまともじゃね？っておもったけど…４０００万円どこ行った…？ pic.twitter.com/wYhHVn9xJh— 大魔王軍ex＠代行プレマ （@DAIMAOUGUN） February 4, 2025
有網友在Google地圖把它註記為「1億日圓廁所」（一億円トイレ）。（圖擷取自@rrclxv 社群平台「X」）